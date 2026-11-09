Dự kiến lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình
Sáng 9/11, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và lãnh đạo hai địa phương Hưng Yên, Bắc Ninh nhằm cụ thể hóa phương án kết nối, xác định rõ hướng tuyến, những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay Gia Bình. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-kien-lay-ga-gia-lam-lam-dau-moi-ket-noi-san-bay-gia-binh-246261109185429031.htm