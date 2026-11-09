Dự kiến lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình

Có hiệu lực từ ngày 7/11/2026, Nghị quyết 96 do HĐND Thành phố ban hành ngày 4/11/2026 được đánh giá là bước ngoặt pháp lý có giá trị lớn trong việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài và lập lại kỷ cương đô thị. Không chỉ đưa ra các cơ chế, chính sách đặc thù cùng biện pháp khắc phục hậu quả xử lý tồn tại vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn Thành phố, Nghị quyết còn mang ý nghĩa quan trọng nhất là bảo vệ vững chắc quyền lợi chính đáng của người dân.