Theo Điều 27 của dự thảo, hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát và ghi nhận đầy đủ hình ảnh quá trình bảo quản đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, hoạt động coi thi của giám thị; việc vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi.

Như vậy, phạm vi giám sát dự kiến không chỉ giới hạn ở khu vực bảo quản đề thi, bài thi mà còn mở rộng sang quá trình tổ chức coi thi, trong đó có hoạt động làm bài của thí sinh tại phòng thi.

Camera phải hoạt động liên tục, không kết nối Internet

Dự thảo đặt ra một số yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống camera tại điểm thi. Cụ thể, camera phải sử dụng kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng nội bộ, không kết nối Internet; bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập.

Hệ thống phải ghi hình liên tục, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Thời gian hiển thị trên camera phải thống nhất theo múi giờ Việt Nam. Việc kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống được giao cho lực lượng công an phối hợp thực hiện nhằm phòng ngừa nguy cơ lộ, lọt thông tin.

Đáng chú ý, dự thảo quy định dữ liệu camera là căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu phải được kiểm soát.

Theo đó, việc xem, trích xuất, sao chép hoặc cung cấp dữ liệu camera phải được người có thẩm quyền phê duyệt và lập biên bản. Biên bản phải ghi nhận người thực hiện, mục đích, phạm vi, thời điểm và phương thức bàn giao dữ liệu.

Thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dự thảo cũng nghiêm cấm tự ý công bố, phát tán hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu nhận dạng của thí sinh, người làm nhiệm vụ. Đặc biệt, không được lợi dụng hệ thống camera để xem nội dung đề thi, bài làm của thí sinh trong thời gian làm bài.

Đối với khu vực chấm thi, camera phải bao quát toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận bài thi đến khi hoàn thành công tác chấm thi, bao gồm bảo quản, bàn giao bài thi, chấm thi, phúc khảo, nhập điểm và ghép phách.

Sau khi hoàn thành việc đóng gói, niêm phong bài thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu camera tại điểm thi và khu vực chấm thi phải được niêm phong, bàn giao cho sở GD - ĐT hoặc cơ sở giáo dục được giao bảo quản, lưu trữ theo quy định.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 29/10, Bộ GD - ĐT đã đề cập việc rà soát quy trình tổ chức thi, nghiên cứu bổ sung camera giám sát phòng thi và sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh phù hợp. Nội dung này được đặt trong yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm ở các khâu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh hàng loạt sai phạm đã diễn ra trong năm 2026.

Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học sẽ giám sát trực tiếp công tác coi thi, chấm thi và phúc khảo.

Giảng viên đại học tham gia giám sát trực tiếp tại phòng thi

Cùng với đề xuất bổ sung camera, dự thảo Quy chế thi năm 2027 còn điều chỉnh nhiệm vụ của lực lượng tham gia giám sát.

Theo đó, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được Bộ GD - ĐT giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ chuyển từ nhiệm vụ kiểm tra sang giám sát trực tiếp công tác coi thi, chấm thi và phúc khảo.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi; mỗi giảng viên được phân công giám sát từ 4 - 6 phòng thi. Việc giám sát được thực hiện từ bên ngoài phòng thi, tập trung vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của các giám thị và việc chấp hành quy chế của thí sinh.

Dự thảo cũng bổ sung khái niệm Giám thị 3. Trong đó, Giám thị 1 và Giám thị 2 trực tiếp coi thi trong phòng, còn Giám thị 3 thực hiện nhiệm vụ giám sát Giám thị 1, Giám thị 2 và thí sinh.

Các điều chỉnh về camera, nhân sự và giám sát được đưa ra trong bối cảnh Bộ GD - ĐT định hướng giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 như năm 2026, tập trung hoàn thiện quy trình tổ chức, tăng cường an ninh và an toàn.