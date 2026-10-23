Dự kiến kỳ thi lớp 10 chỉ với hai môn Văn và Toán

Học sinh Hà Nội thi lớp 10, tháng 5/2026. (Ảnh: Hoàng Giang)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi trong công luận. Theo đó, với lớp 10, việc tuyển sinh được thực hiện theo 3 hình thức: xét tuyển, thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Với hình thức thi tuyển, số môn thi gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán là 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận vào trường trung học phổ thông chuyên, học sinh phải thi các môn thi thêm môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thi tuyển lớp 10 cho các cơ sở giáo dục được giao quản lý. Cách tính điểm tuyển sinh, nguyên tắc xác định và công bố điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung, thời hạn và trình tự phúc khảo, phương án xử lý sự cố phải được quy định cụ thể và công khai theo kế hoạch tổ chức thi tuyển.

Các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu có tổ chức thi tuyển riêng thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu trực tiếp quản lý hoặc thực hiện theo quy định của sở giáo dục và đào tạo nơi trường đặt trụ sở.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến các sở giáo dục và đào tạo về dự thảo quy chế này.