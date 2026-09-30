Dự kiến kỳ họp thứ hai thông qua 38 luật, 7 nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Sáng ngày 30/9, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp thứ 6, UBTVQH đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Trong đó, có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều ngày 29/9, chương trình kỳ họp thứ hai dự kiến bổ sung một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng từng dự án luật

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10 tới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này Quốc hội dự kiến thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các dự án luật phải được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. “Không được trùng lặp, chồng chéo,” Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

“Nếu luật nào còn tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra chịu trách nhiệm và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chịu trách nhiệm,” Chủ tịch Quốc hội đề cập tới trách nhiệm cá nhân đối với chất lượng từng dự án luật.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được xử lý, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, xác định việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải đơn thuần đưa thêm một nội dung vào danh mục.

“Việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Đề cập công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến.

Đồng thời, chiều 29/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có kết luận tại cuộc họp này.

Với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị kỳ họp thứ hai.

“Thứ nhất là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai là kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội. Thứ ba là kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đinh Nhung