Dự kiến khởi công Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát tại Hưng Yên vào dịp 3/2/2027

Ngày 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên thông tin, vị trí dự kiến triển khai dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân nằm trên địa bàn phường Phố Hiến và các xã Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám, với tổng diện tích khoảng 409,1ha. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp và đất dân cư hiện hữu.

Vị trí dự kiến triển khai dự án được quy hoạch là: đất trường đại học, ký túc xá, nhà ở thấp tầng, đất công cộng đại học, đất giao thông, nghĩa trang nhân dân, cây xanh và mặt nước...

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Việc triển khai hai học viện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hoàn thiện hạ tầng của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, tỉnh Hưng Yên thống nhất cao về chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng hai học viện. Qua đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để sớm triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất thành lập hai tổ công tác của Bộ Công an và của tỉnh để trực tiếp phối hợp, giải quyết toàn diện các vấn đề liên quan.

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương rà soát tổng thể hiện trạng đất đai, công trình, vật kiến trúc, các hộ dân trong phạm vi dự án.

Lãnh đạo phường Phố Hiến phát biểu góp ý kiến thực hiện dự án. (Ảnh: Cổng TTĐTHY).Song song đó, xác định cụ thể diện tích, ranh giới, chỉ giới và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đặc biệt, cần có phương án phù hợp đối với các công trình tâm linh, di tích, nghĩa trang và các công trình liên quan.

Về quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối giao thông giữa hai học viện cũng như với các trục giao thông đối ngoại.

Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu xây dựng hai học viện hiện đại, có tính quốc tế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt và làm việc. Cùng với đó, nghiên cứu bố trí các khu chức năng, dịch vụ, thương mại, nhà ở và thiết chế xã hội cần thiết.

Ngoài ra, chủ động chuẩn bị quỹ đất, đầu tư hạ tầng các khu tái định cư trước một bước, đáp ứng nhu cầu của người dân và các dự án khác trên địa bàn.

Về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng thời các nhiệm vụ, phấn đấu trong tháng 12/2026 cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến khởi công vào dịp 3/2/2027.