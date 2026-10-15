Dự kiến khởi công Cảng hàng không Măng Đen trong quý I/2028

Dự kiến khởi công vào năm 2028, hoàn thành vào năm 2030

Ngày 15/10, tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm thông tin, công tác triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến cảng hàng không Măng Đen đang được các bên liên quan xúc tiến, đẩy nhanh để sớm triển khai trên thực địa.

Dự kiến trong quý I/2028 sẽ khởi công Cảng hàng không Măng Đen.

Được biết, tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào danh sách 17 cảng hàng không nội địa trong quy hoạch.

Theo đó, Cảng hàng không Măng Đen có quy mô cấp 4C, công suất thiết kế dự kiến khoảng 2,5 triệu hành khách/năm, diện tích đất thực hiện đến năm 2050 khoảng 350ha. Vị trí cảng hàng không dự kiến tại xã Măng Đen và cách trung tâm xã khoảng 4km.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm, hiện tại Cảng hàng không Măng Đen đã có kiến nghị tài trợ quy hoạch và dự kiến trong tháng 12 tới sẽ báo cáo Thủ tướng để phê duyệt quy hoạch và thực hiện nội dung này.

"Nếu không có gì thay đổi thì trong quý I/2028 sẽ khởi công cảng hàng không quốc tế Măng Đen", ông Tâm cho hay.

Theo ông Tâm, nhà đầu tư cũng dự kiến sẽ đẩy nhanh các thủ tục và triển khai trên thực địa và triển khai thi công khi được cấp thẩm quyền cho phép, đảm bảo đến năm 2030 sẽ thi công hoàn thành cảng hàng không Măng Đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Cùng với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đang được trình Quốc hội thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư và tỉnh quyết tâm triển khai thi công, hoàn thành dự án vào năm 2030 thì việc sân Cảng hàng không Măng Đen cũng sẽ dự kiến thi công xong trong cùng năm sẽ tạo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng cả đường bộ và đường hàng không nối đồng bằng với khu Tây Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, cùng với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Cảng hàng không Măng Đen khi đầu tư hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho địa phương.

Đồng thời, cảng hàng không này được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ. Qua đó, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và Khu kinh tế Dung Quất. Khi đó, Quảng Ngãi sẽ biến tiềm năng, lợi thế thành cực tăng trưởng, nhất là khai thác triệt để các lợi thế về nông lâm nghiệp trù phú ở vùng phía Tây.

Đối với khu du lịch Măng Đen, việc hình thành sân bay được đánh giá sẽ tạo thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, mở rộng không gian phát triển, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Nhất là dự kiến trong quý IV/2026, nhà đầu tư sẽ khởi công dự án MĐ1 do Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư có quy mô quy mô khoảng 264ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Quảng Ngãi đang phối hợp cùng nhà đầu tư triển khai dự án

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang triển khai các bước thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện lập quy hoạch đầu tư Cảng hàng không Măng Đen theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 là công tác lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen và hoàn thành công việc này.

Được biết, tại các buổi làm việc với Công ty CP tập đoàn Mặt Trời, nhà đầu tư cho biết sẽ tài trợ việc lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen. Phía nhà tài trợ sẽ chủ động và trực tiếp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng để thực hiện các thủ tục tài trợ.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận tài trợ và tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen theo quy định.

Ngày 7/10 vừa qua, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đã có công văn gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng không Việt Nam về việc đề xuất hỗ trợ bằng sản phẩm là quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen.

Trong công văn, Tập đoàn Mặt Trời cho biết, việc nghiên cứu, phát triển kết cấu hạ tầng hàng không tại Cảng hàng không Măng Đen có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối liên vùng và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

Nhằm góp phần đẩy nhanh công tác chuẩn bị quy hoạch, Tập đoàn Mặt Trời đề xuất được hỗ trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không Măng Đen theo Điều 10, Nghị định 205 năm 2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Măng Đen có diện tích thực hiện khoảng 350ha, cách trung tâm Măng Đen 4km.

"Tập đoàn Mặt Trời cam kết việc hỗ trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không kèm điều kiện, không vì lợi ích của bên hỗ trợ làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân", trích công văn.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, sau khi cấp thẩm quyền tiếp nhận sản phẩm hồ sơ quy hoạch chi tiết, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết. Lập và phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết; lập hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không.

"Theo quy trình, sau khi quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen được phê duyệt, trong quý I/2027 nhà đầu tư sẽ gửi văn bản đề xuất quan tâm; Bộ Xây dựng lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định", đại diện Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho hay.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến trong quý I/2027 sẽ trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, do đây là dự án nhóm A.

Liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận điểm khó khăn hiện nay là việc di dời các tuyến đường dây 500kV nằm trong phạm vi quy hoạch phục vụ đầu tư Cảng hàng không Măng Đen. Địa phương cho biết sẽ làm việc với các bên liên quan như Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để di dời nhanh nhất, hiệu quả nhất.