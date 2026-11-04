Dự kiến khoảng 600 đại biểu tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 dự kiến có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu.

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay. Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics trong nước và quốc tế.

Trong suốt nhiều năm, Diễn đàn luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhờ ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối, hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Năm 2026, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đứng trước nhiều thách thức và yêu cầu mới trong bối cảnh thế giới tiếp tục bất ổn: căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự Nga - Ukraine chưa chấm dứt, xung đột tại Trung Đông có diễn biến leo thang, các biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ tác động mạnh đến thương mại quốc tế. Cùng với đó là làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng, yêu cầu phát triển logistics xanh và bền vững, cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới - vừa mở ra cơ hội, vừa tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nước, năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phát triển hệ thống logistics hiện đại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực kết nối vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đồng thời, năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các kế hoạch hành động của các địa phương triển khai thực hiện Chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, chuyển đổi số và logistics xanh.

Miền Trung - Tây Nguyên có lợi thế hệ thống cảng biển dọc duyên hải và các hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với thị trường. Tuy nhiên, hàng hóa từ Miền Trung - Tây Nguyên xuất khẩu chủ yếu vẫn đi bằng đường bộ; kết nối trục ngang, điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ. Những hạn chế này làm tăng thời gian, chi phí vận chuyển, đặt ra yêu cầu liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 không chỉ có ý nghĩa tiếp nối chuỗi hoạt động thường niên, mà còn là cơ hội quan trọng để thảo luận các giải pháp phát triển ngành logistics trong giai đoạn chuyển tiếp, thích ứng với bối cảnh quốc tế và nội tại mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển vùng và hoàn thiện thể chế quản trị ngành logistics quốc gia.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu” được tổ chức vào hai ngày 06-07/11/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Cụ thể, chiều 06/11/2026, hoạt động khảo sát thực tế cảng Quy Nhơn, Khu công nghiệp Becamex - VSIP tại Gia Lai.

Ngày 07/11/2026, buổi sáng: Phiên toàn thể Diễn đàn. Phiên toàn thể dự kiến có phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Công Thương, phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, tham luận của các diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Đặc biệt, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, sẽ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. GS. TS. Thomas Sim, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA) nhiệm kỳ 2025-2027 cũng sẽ có tham luận tại Diễn đàn.

Bên cạnh đó, tại Phiên toàn thể sẽ diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dịch vụ logistics, lễ ra mắt các Hiệp hội Logistics địa phương và lễ trao Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các đơn vị, doanh nghiệp.

Buổi chiều 7/11: Phiên Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới”; Phiên Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics Miền Trung”.

Diễn đàn dự kiến cókhoảng 600 đại biểu tham dự, gồm: đại diện Văn phòng Chính phủ; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý tại địa phương; các Hiệp hội ngành hàng; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu; các viện nghiên cứu, trường đại học; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan báo chí truyền thông.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đường website của Diễn đàn tại địa chỉ: https://vlf.logistics.gov.vn.