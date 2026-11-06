Dự kiến khoảng 50.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong đó, sự kiện trọng điểm là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24-11-2026, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra ngày 21-11

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Mai Hương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Mai Hương thông tin chuyên đề tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội được triển khai theo các nhóm hoạt động chính. Trong đó, nổi bật là chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” được tổ chức từ ngày 21 đến 24-11-2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (20h ngày 24-11-2026, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình).

Bên cạnh đó là các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố: Tuần lễ hoạt động hưởng ứng “Ngày văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; hoạt động hưởng ứng trên địa bàn 126 xã phường.

Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hiện nay đã hoàn thiện kịch bản Lễ khai mạc, bộ nhận diện (logo, key visual, poster); phương án hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đối với các lực lượng 48 xã, phường huy động biểu diễn, diễu hành tại Lễ khai mạc. Lịch hợp luyện diễn ra ngày 7 và 8-11, sơ duyệt ngày 18-11, tổng duyệt ngày 19-11-2026. Cùng với đó, đã hoàn thành phương án điểm tập kết, điểm dừng xe, lộ trình từng khối đã được thông báo tới các đơn vị; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, cấp điện, vệ sinh môi trường, trang trí hoa, tiểu cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm; gian hàng tại Quảng trường phía Đông được thẩm định chặt chẽ về an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai kế hoạch truyền thông theo 4 giai đoạn, hiện đang ở giai đoạn cao điểm, đếm ngược đến sự kiện.

Nhiều hoạt động nổi bật, hấp dẫn từ thành phố đến cơ sở

Về các hoạt động chính thức, gồm có Lễ khai mạc và các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026.

Trong đó, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026 là được thành phố xác định là một trong 5 chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô (cùng với lĩnh vực: Điện ảnh, âm nhạc, thiết kế sáng tạo, thể thao). Quy mô dự kiến khoảng hơn 30.000 người tham gia; thời gian từ ngày 21 đến 22-11-2026 tại Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Các hoạt động chính gồm lễ dâng hương, Lễ khai mạc và diễu hành di sản.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026 (từ ngày 21 đến 24-11), gồm các hoạt động: Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện (trong 2 ngày 21 và 22-11-2026); Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều loại hình: nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo… diễn ra tại 3 sân khấu theo các khung giờ sáng, chiều, tối.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Bên cạnh đó, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức các suất diễn mỗi ngày với các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, bổ sung tiết mục, chương trình; kết hợp giao lưu với nghệ sỹ, trải nghiệm nghệ thuật Rối truyền thống. Duy trì 5 không gian trải nghiệm văn hóa, thời gian từ 21 đến 24-11. Nội dung, địa điểm các không gian trưng bày: Không gian làng nghề, phố nghề truyền thống (khoảng 30 gian hàng) tại Quảng trường phía Đông; Không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền; Triển lãm nghệ thuật với trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng kết hợp; Triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; Không gian giới thiệu chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo” tại Trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Số 47 Hàng Dầu.

Sự kiện trọng điểm là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; thời gian: từ 20h ngày 24-11-2026; địa điểm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình; thời lượng tối đa 120 phút. Quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Đơn vị tổ chức: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Chương trình dự kiến gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các màn pháo hoa đan xen; lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ giá trị văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Mai Hương cũng cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các hoạt động chính gồm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Quy mô hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc, gồm 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào của 4 địa phương: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh.

Hoạt động hưởng ứng tại cơ sở nổi bật là mỗi xã, phường tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã; đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch, xác định hoạt động trọng tâm; 115/126 xã, phường đã đăng ký hoạt động cụ thể.

Một số hoạt động tiêu biểu như: Tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” (xã Quảng Bị); “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ; Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ); “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất; ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích (phường Bạch Mai), bản đồ số di tích (phường Thanh Xuân); mô hình “Nhà văn hóa số”; “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố... Thành phố chỉ đạo gắn việc tổ chức 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.