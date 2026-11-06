Dự kiến khoảng 3.000 người diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Dự kiến có gần 3.000 người dân diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ảnh: THU HÀ

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm, dự kiến có khoảng 3.000 nghệ nhân, người dân, nghệ sĩ, vận động viên và học sinh tham gia, sáng 21-11.

Trong hai ngày 21 và 22-11, ba sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại như chèo, cải lương, múa rối, xiếc, kịch.

Từ ngày 21 đến 24-11, Hà Nội bố trí 5 không gian trải nghiệm văn hóa, trong đó có không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng và các triển lãm giới thiệu văn hóa Hà Nội, kết hợp công nghệ số, thực tế ảo.

Ngoài ra, từ ngày 14 đến 15-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương) dự kiến diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ hơn 200 đồng bào thuộc 20 dân tộc từ nhiều vùng miền.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng sẽ được tổ chức tại khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Thông qua các hoạt động, du khách có thể tìm hiểu không gian văn hóa của người Dao, Mông, Rơ Măm, Chăm Bà-la-môn; trải nghiệm phong tục, trang phục, ẩm thực và nghề truyền thống.

Chương trình cũng tổ chức triển lãm “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” cùng các hoạt động trải nghiệm tại Khu làng Chài.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.