Dự kiến khai thác Sân bay Long Thành từ 0h ngày 24-12-2026

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ 0h ngày 24-12-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch về việc tổ chức khai thác Sân bay Long Thành, ACV thông báo đến UBND thành phố Đồng Nai thời gian dự kiến đưa Sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24-12-2026 (giờ địa phương).

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, an toàn, ACV đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa Sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo ACV, tính đến ngày 9-10-2026, các công trình thuộc Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại. Theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12-2026. Đối với một số hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác theo kế hoạch đề ra.

Song song với việc hoàn thiện công trình, các đơn vị đang tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện hoạt động trong khu bay, hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng như các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay. Việc hoàn tất đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và vận hành này sẽ là cơ sở quan trọng để bảo đảm Sân bay Long Thành vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả ngay từ giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên.

Để phục vụ mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn đầu, các hạng mục hạ tầng trọng yếu của Sân bay Long Thành đang được hoàn thiện đồng bộ bao gồm: hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không; công trình cứu nạn, cứu hỏa; hệ thống bảo đảm an ninh hàng không cùng đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay. Đây là những hạng mục cốt lõi, có vai trò quyết định đối với năng lực khai thác, an toàn hàng không và chất lượng phục vụ hành khách. Đồng thời, là nền tảng để sân bay vận hành ổn định, thông suốt ngay từ thời điểm đưa vào khai thác thương mại.