Dự kiến khai thác sân bay Long Thành từ 0 giờ ngày 24-12

Sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác từ 24-12-2026

Ngày 30-10, Văn phòng UBND TP Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận thông báo và đang tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ ACV triển khai công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác.

Tăng tốc thi công sân bay Long Thành để chuẩn bị đưa vào khai thác từ cuối năm nay

Theo ACV, tính đến ngày 9-10-2026, các công trình thuộc Dự án thành phần 3 và các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, có 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung thi công. Theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12-2026.

Các hạng mục có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe đang được chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện.

Các đơn vị đang tập trung nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ môi trường, chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện hoạt động trong khu bay, thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11-2026. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 12-2026.

Công tác thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) được ACV triển khai qua 3 đợt, từ tháng 9 đến tháng 12-2026, nhằm đánh giá rủi ro, xác nhận mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay đi vào khai thác.

Hệ thống đường băng sân bay Long Thành

Trong giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.