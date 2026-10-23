Dự kiến khai quật tàu gỗ cổ phát lộ ở Hội An vào năm 2027

Ngày 23/10, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết thành phố dự kiến khai quật khẩn cấp tàu gỗ cổ phát lộ tại bãi biển phường Hội An Tây vào năm 2027.

Theo ông Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND thành phố trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương khai quật khẩn cấp con tàu. Bộ đã thống nhất với phương án này.

Trên cơ sở đó, sở báo cáo UBND thành phố và giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với các đơn vị liên quan, chuyên gia hoàn thiện phương án khai quật. Thời gian triển khai dự kiến vào năm 2027, khi thời tiết ổn định, nhằm bảo đảm các yêu cầu về khảo cổ, di dời và bảo quản di vật.

Ghi nhận thực tế hiện trạng hồi giữa tháng 10, con tàu đã bị cát phủ lấp đáng kể. Ảnh: Bích Vân

Khu vực phát hiện tàu cổ hiện triển khai dự án kè chống xói lở, bảo vệ bờ biển Hội An. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng bảo vệ di vật, đồng thời đặt biển cảnh báo, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận.

Hiện chỉ còn một số đầu cọc gỗ nhô cao khoảng 3-4cm so với mặt cát và mép nước, tạo thành dải cong theo hình dáng thân tàu. Ảnh: Bích Vân

Trước đó, con tàu được phát hiện lần đầu ngày 26/12/2023, sau đó bị cát biển vùi lấp. Đến ngày 8/11/2025, mưa lũ và sóng lớn gây sạt lở bờ biển khiến phần thân tàu lộ diện trở lại.

Rêu phủ đầy các đầu cọc gỗ của con tàu. Ảnh: Bích Vân

Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy con tàu có kích thước lớn, sử dụng các loại gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông, mang đặc trưng kỹ thuật đóng tàu của Đông Nam Á và Trung Quốc. Các nhà khoa học nhận định con tàu có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Hình ảnh con tàu phát lộ trên bãi biển vào tháng 11/2025. Ảnh: Sơn Hoài

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, đây là tư liệu khảo cổ hiếm, còn khá nguyên vẹn, có giá trị trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của Hội An, đặc biệt trong giai đoạn đô thị thương cảng phát triển sầm uất.