Dự kiến hướng tuyến trục đại lộ sông Hồng qua 16 xã, phường
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là một trục giao thông chạy dọc hai bên sông, có chức năng kết nối, phân phối giao thông tới các khu vực, đồng thời làm cơ sở để tổ chức lại không gian đô thị bên sông theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đây cũng là một trong 9 trục động lực được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-kien-huong-tuyen-truc-dai-lo-song-hong-qua-16-xa-phuong-419516.htm