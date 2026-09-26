Dự kiến hướng tuyến trục đại lộ sông Hồng qua 16 xã, phường

Sau khi hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm giải quyết chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại phường Ô Chợ Dừa, 76 hộ gia đình, cá nhân vừa tham gia bốc thăm căn hộ nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Hạ Đình, trong đó có những trường hợp được áp dụng chính sách đặc thù.