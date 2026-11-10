Dự kiến hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 63 vào giữa tháng 12/2026

Công trường nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 63.

Thông tin từ Khu quản lý đường bộ IV (Cục đường bộ Việt Nam), đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án sửa chữa mặt đường và hệ thống an toàn giao thông các đoạn KM 95+907 – KM97+080, KM 100 – KM100+075, KM100 + 399 – KM 101+432, KM 101 + 583 – KM104+200 thuộc Quốc lộ 63 – Đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo quy mô dự án, thi công đối với các vị trí hư hỏng đến móng đường (lún võng, ổ gà lớn) sẽ tiến hành đào kết cấu bị hư hỏng (độ sâu trung bình 15cm) và sau khi sửa chữa hư hỏng cục bộ, thi công lớp bê tông nhựa độ dày khoảng 17cm. Đồng thời, gia cố chân taluy một số vị trí qua khu vực đất yếu bằng cừ tràm. Thi công hệ thống an toàn giao thông như: Sơn vạch kẻ đường, sửa chữa biển báo hiệu và các hệ thống an toàn giao thông khác phù hợp.

Bà Trần Thị Huyền Chăm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì giao thông 79 cho biết, sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị bố trí nhân lực và trang thiết bị phục vụ thi công và bố trí nhiều mũi thi công trên tuyến để triển khai thực hiện các hạng mục. Đến nay cơ bản tiến độ dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch dự kiến hoàn thành vào 15/12/2026.

Bà Trần Thị Huyền Chăm thông tin thêm, đây là tuyến quốc lộ trọng yếu nhiều phương tiện giao thông qua lại nên việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do điều kiện thời tiết mưa nhiều, cộng với tình trạng khan hiếm vật liệu đá nên tiến độ thi công lúc ban đầu chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, đơn vị xác định tuyến đường trọng yếu giao thương mua bán hàng hóa của địa phương nên tập trung nhiều giải pháp, quyết liệt thi công đến nay đã cơ bản hoàn thành đáp ứng tiến độ.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có thông tin trước đó, về tình trạng tuyến Quốc lộ 63 có nhiều đoạn đường đang bị xuống cấp, mặt đường hẹp bong tróc gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển, nhất là vào thời điểm mùa mưa. Đến nay việc khắc phục nâng cấp sửa chữa được đơn vị quản lý tuyến triển khai thực hiện. Điều này tạo sự phấn khởi trong nhân dân, người dân hai tỉnh Cà Mau và An Giang giao thương thuận lợi.

Đơn vị thi công huy động nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ thi công.

Ông Hứa Văn Toản, người dân xã Tân Lộc chia sẻ: “Trước kia lộ nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho người dân mua bán, giao thương hàng hóa rất nhiều. Đến nay được nâng cấp sửa chữa người dân nơi đây ai cũng phấn khởi”. Cũng theo ông Toản, tuyến đường này hằng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến, trong đó chủ yếu xe tải là vận chuyển các hàng hóa thủy sản, nông sản của người dân. Việc sửa chữa nâng cấp tạo điều kiện rất nhiều cho người dân đi lại.

Bên cạnh việc phấn khởi trong đi lại giao thương hàng hóa, nhiều người dân cũng kiến nghị nên mở rộng Quốc lộ 63 vì tuyến đường hiện hữu đã quá tải. Ông Trần Thiện Thọ, Phường An Xuyên cho hay, khi thi công tuyến đường người dân nơi đây ai cũng phấn khởi, bởi trước kia nhiều “ổ voi, ổ gà” nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra. Còn giờ nâng cấp sửa chữa người dân cũng mừng vì việc đi lại thuận lợi.

“Tuyến đường này khá nhiều phương tiện lưu thông, về lâu về dài đề nghị với cơ quan quản lý tuyến cần mở rộng tuyến đường để đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa của người dân”, ông Trần Thiện Thọ kiến nghị.

Với mật độ giao thông lưu thông dày đặc như hiện nay việc nâng cấp sửa chữa chỉ mang tính cấp thiết tạm thời. Điều người dân sống hai bên tuyến Quốc lộ 63 mong chờ ngành chức năng quản lý tuyến sớm có giải pháp căn cơ để mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 63 nhằm giúp việc lưu thông thuận lợi, hạn chế rủi ro tai nạn giao thông; phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang nói chung và các xã Trí Phải, Tân Lộc và phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) nói riêng.