Dự kiến hoàn thành gần 17 nghìn căn nhà ở cho thuê trong năm 2026

Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - cho biết, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công với tổng quy mô khoảng 85.953 căn, trong đó có 33.907 căn nhà ở cho thuê, chiếm tỷ lệ 39%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã hoàn thành 9.028/17.176 căn, đạt tỷ lệ 53% kế hoạch. Khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.944 căn, đạt tỷ lệ 99% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP (về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030).

(Ảnh minh họa)

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê trong thời gian tới, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề xuất triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm gồm:

Trước hết, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê. Trong đó, bổ sung quy định nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước và nguồn vốn tư nhân.

Vị trí đất để phát triển nhà ở cho thuê là các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II; khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng; khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất; khu vực gần các trường đại học, cao đẳng.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê. Đó là phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội đáp ứng chỉ tiêu quy hoạch theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung các cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn tư nhân nhằm thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng quỹ nhà ở cho thuê.

Về nhà ở xã hội, ông Hoàng Anh Tuấn cũng thông tin: Hiện cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn, tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Trong đó, 366 dự án đã hoàn thành với quy mô 226.019 căn. 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn. 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn.

Đến nay, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 92,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, một số địa phương chưa thực sự quan tâm hoặc chưa kịp thời bố trí ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các doanh nghiệp chủ đầu tư vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao làm gia tăng tổng mức đầu tư dự án… ảnh hưởng tới việc phát triển nhà ở xã hội.