Dự kiến hoàn tất chuyển cổ phiếu HNX sang HoSE trong năm 2026

Tại Họp báo quý 3 của Bộ Tài chính, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hoàng Văn Thu cho biết việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) là nội dung nằm trong chương trình cơ cấu lại danh mục hàng hóa trên thị trường chứng khoán, được triển khai theo lộ trình đã đề ra.

UBCKNN đang phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện các công việc liên quan, trong đó có kiểm thử hệ thống thanh toán, bù trừ và hệ thống dữ liệu thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm thử hiện khá thuận lợi, các kịch bản đang được thực hiện theo kế hoạch. Theo lộ trình dự kiến, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sang HoSE sẽ được hoàn thành trong năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá tác động và kết quả kiểm thử hệ thống, bảo đảm quá trình chuyển đổi an toàn, thông suốt.

(Ảnh minh họa)

Theo ông Thu, cùng với việc chuyển cổ phiếu niêm yết, UBCKNN đang nghiên cứu phương án phân bảng hàng hóa theo các nhóm, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm cổ phiếu và nhu cầu của nhà đầu tư. Phương án đang được nghiên cứu dựa trên 4 tiêu chí chính gồm: quy mô vốn điều lệ; khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và trạng thái của cổ phiếu. Trong đó, trạng thái của cổ phiếu như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch được xem xét nhằm đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.

Liên quan đến việc điều chỉnh thời gian và phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán, các nội dung như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và nghiên cứu bỏ một số phiên giao dịch định kỳ, khớp lệnh định kỳ đang được UBCKNN nghiên cứu, đồng thời chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán đánh giá.

Việc nghiên cứu các chính sách này được thực hiện trên cơ sở đánh giá tác động, trong đó yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn hệ thống, giao dịch thông suốt và ổn định thị trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc đưa các chính sách mới vào thị trường cần được thực hiện theo hướng chủ động, kịp thời, phù hợp với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi chính sách đã được đánh giá phù hợp, cơ quan quản lý và tổ chức thị trường cần chủ động hoàn thiện hạ tầng, hệ thống kỹ thuật và các điều kiện cần thiết, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định trong quá trình vận hành.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, chính sách mới phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và hướng tới những yêu cầu của một thị trường chứng khoán phát triển. Cơ quan quản lý cần xác định rõ thị trường đang cần gì để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có những vấn đề như biên độ giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán, hướng tới giao dịch T+0 hoặc nghiên cứu khả năng rút ngắn hơn nữa thời gian thanh toán.