Dự kiến hỗ trợ 30 nhà khoa học Việt Nam dự Đại hội nhà khoa học trẻ tại Nga

Quỹ NAFOSTED thông tin kế hoạch dự kiến lựa chọn, hỗ trợ tối đa 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI. (Ảnh: Quỹ NAFOSTED)

Hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu, mở rộng mạng lưới hợp tác và kết nối với các đối tác khoa học, công nghệ của Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ tăng cường quan hệ hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026”.

Đại hội là diễn đàn khoa học quan trọng, quy tụ các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ. Việt Nam được mời tham dự với tư cách quốc gia khách mời danh dự, qua đó mở ra cơ hội thúc đẩy trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao và hình thành các sáng kiến hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Đề án dự kiến lựa chọn, hỗ trợ tối đa 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam dưới 35 tuổi, đang thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức có liên quan.

Các ứng viên cần có năng lực, thành tích nghiên cứu khoa học phù hợp; có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga để trao đổi học thuật; có đề xuất nội dung trình bày, trao đổi tại Đại hội và được cơ quan, tổ chức quản lý đồng ý cử tham dự.

Hoạt động dự kiến tập trung vào 6 lĩnh vực chuyên môn: Khoa học vật liệu và công nghệ thông tin; Sinh thái học, khí hậu và nghiên cứu biển; Y học và công nghệ sinh học; Khoa học xã hội và nhân văn; Công nghệ vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp; Công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Để bảo đảm tiến độ triển khai ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Quỹ NAFOSTED khuyến khích các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học và công nghệ chủ động phổ biến thông tin, rà soát, giới thiệu các nhà khoa học trẻ có năng lực, thành tích nghiên cứu phù hợp.

Theo kế hoạch dự kiến tại Đề án, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sẽ được triển khai trong tháng 11/2026.