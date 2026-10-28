Dự kiến giáo viên có thể làm việc 8 giờ mỗi ngày tại trường

Giáo viên và học sinh trường THCS Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Đề xuất thuộc dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ/tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Với giáo viên, trong thời gian làm việc 40 giờ/tuần, tổng thời gian giảng dạy trên lớp tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc. Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị trước khi lên lớp và đánh giá đối với người học tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc. Tổng thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các hoạt động hành chính khác (nếu có) tối thiểu 20% tổng số thời gian làm việc.

Cách phân bổ này tương ứng tối đa 16 giờ cho việc giảng dạy trên lớp, tối đa 16 giờ cho chuẩn bị và đánh giá người học, ít nhất 8 giờ cho các hoạt động chuyên môn và hành chính.

Trường hợp bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục, hiệu trưởng có thể tổ chức cho giáo viên làm việc 40 giờ/tuần, 8 giờ/ngày tại cơ sở giáo dục. Họ cũng phải xây dựng quy chế làm việc cụ thể để quản lý thời gian làm việc 40 giờ/tuần của giáo viên bảo đảm hiệu quả, đúng luật.

Trước đó, định mức này chỉ áp dụng với hiệu trưởng và hiệu phó. Trên thực tế, giáo viên thường có mặt tại trường vào những ngày có lịch dạy hoặc hoạt động chuyên môn.

Dự thảo cũng điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông. Cụ thể, định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học tăng lên 1 tiết, từ 23 tiết/tuần thành 24 tiết/tuần.

Định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS từ 19 tiết/tuần thành 20 tiết/tuần; định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT từ 17 tiết/tuần thành 19 tiết/tuần.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định về việc không bố trí giáo viên các trường phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp

Thông tư còn dự kiến bỏ quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác. Đồng thời bỏ các quy định quy đổi đối với trường hợp giáo viên được phân công làm ban giám khảo trong các cuộc thi hoặc hội thi của giáo viên cấp trường để phù hợp với chủ trương giảm các công việc hành chính, cắt giảm các cuộc thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đối với các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên được bổ nhiệm thì không thực hiện quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ đó, trừ các nhiệm vụ khác phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.