Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương thông tin về kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thông tin tại Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương ngày 26/11/2026, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, sửa đổi, bổ sung 31 điều của Luật Điện lực hiện hành, tập trung vào 7 nhóm vấn đề lớn.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2027, trừ một số quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027.

Để triển khai thi hành Luật, Bộ Công Thương dự kiến xây dựng 9 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gồm 3 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 5 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Giảm số lượng văn bản, mở rộng nội dung điều chỉnh

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, trong số 3 nghị định dự kiến xây dựng, nghị định quy định về quy hoạch, đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo và giá dịch vụ điện có phạm vi điều chỉnh rộng nhất, dự kiến thay thế ít nhất 3 nghị định hiện hành gồm: Nghị định số 56/2025/NĐ-CP về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực; Nghị định số 57/2025/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA); Nghị định số 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Bên cạnh đó, nghị định này sẽ bổ sung các quy định về thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo. Như vậy, phạm vi điều chỉnh của nghị định mới sẽ rộng hơn so với 3 nghị định hiện hành.

Nghị định về quản lý nhu cầu điện, mua bán điện, huy động nhà máy điện trong tình huống cấp bách và giấy phép hoạt động điện lực dự kiến tích hợp nội dung của Nghị định số 18/2025/NĐ-CP về hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện, Nghị định số 61/2025/NĐ-CP về giấy phép hoạt động điện lực. Đồng thời, các quy định về mua bán điện với nước ngoài cũng sẽ được đưa lên cấp nghị định thay vì quy định tại thông tư.

Nghị định thứ ba quy định về bảo vệ công trình điện lực và đập thủy điện, dự kiến thay thế Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

“Như vậy, ít nhất chúng ta thấy giảm 6 nghị định còn 3, giảm một nửa, trong khi nội dung lại bổ sung thêm”, ông Nguyễn Thế Hữu cho biết.

Đối với các thông tư, trên cơ sở kết quả tích hợp nhiều thông tư trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực năm 2024, Cục Điện lực sẽ tiếp tục nghiên cứu giảm số lượng thông tư trong thời gian tới.

Cùng với 3 nghị định, Bộ Công Thương dự kiến xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về lộ trình, cơ cấu và điều kiện hình thành các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

5 thông tư dự kiến xây dựng liên quan đến các nội dung về ngừng, giảm cung cấp điện; hệ thống truyền tải điện và vận hành, điều độ hệ thống điện; giá dịch vụ phát điện và hợp đồng mua bán điện; giá phát điện, truyền tải điện theo phương thức đối tác công tư (PPP); thiết kế thị trường điện.

Theo kế hoạch dự kiến, các văn bản sẽ được xây dựng theo quy trình thông thường và ký ban hành chậm nhất vào ngày 16/4/2027 để bảo đảm tiến độ thi hành Luật.

Nâng cao yêu cầu đối với công tác xây dựng pháp luật

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Thế Hữu, việc giảm số lượng nghị định, thông tư trong khi nội dung quản lý nhà nước trong mỗi văn bản tăng lên đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các quy định cần được xây dựng theo hướng vừa ngắn gọn, rõ ràng, có tính khả thi, vừa bảo đảm bao quát các trường hợp có thể phát sinh trong thực tiễn, có tính định hướng và khả đoán.

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Ngô Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho rằng, việc giảm số lượng văn bản trong khi nội hàm của từng văn bản được mở rộng đòi hỏi các cơ quan soạn thảo phải nâng cao khả năng khái quát hóa trên cơ sở các quy định đã được thực hiện ổn định, hiệu quả trong thời gian qua.

Đồng thời, quá trình xây dựng, tích hợp các quy định pháp luật rất cần sự phối hợp, chung tay của các doanh nghiệp, các sở và địa phương, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của địa phương.