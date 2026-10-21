Dự kiến đưa vào khai thác ứng dụng di động của Cổng Pháp luật quốc gia trong quý IV-2026

Kế hoạch xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao quát từ cung cấp thông tin, hoàn thiện dữ liệu đến phát triển công nghệ, bảo đảm nguồn lực và đánh giá kết quả thực hiện.

Cổng Pháp luật quốc gia

Trong đó, nhóm chính sách về cung cấp thông tin, truyền thông trên Cổng Pháp luật quốc gia xác định các hoạt động thông tin, truyền thông về Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính sẽ được tổ chức thường xuyên.

Cùng với đó, Cổng sẽ cung cấp thông tin về xây dựng và thi hành pháp luật; tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến nhằm tăng cường tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong xây dựng thể chế, pháp luật.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ truyền thông về các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; công khai bản dịch tiếng Anh đối với một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm, kinh doanh của người nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài.

Từ năm 2027 đến năm 2030, Bộ Tư pháp thúc đẩy hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực xây dựng, thi hành pháp luật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và các hệ thống thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tổ chức thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp sẽ được vận hành, khai thác tập trung trên Cổng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp triển khai tích hợp các cổng thông tin, trang thông tin, ứng dụng và dịch vụ tiện ích về chính sách, pháp luật đủ điều kiện; kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hợp phần, mở rộng liên kết với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và nền tảng số khác.

Đáng chú ý, việc kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với Cổng Pháp luật quốc gia được đặt mục tiêu hoàn thiện trong năm 2027. Tổ chức, cá nhân sẽ được định danh, xác thực qua ứng dụng VNeID khi sử dụng các tính năng yêu cầu đăng nhập; việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu cá nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Tư pháp sẽ theo dõi việc thi hành, rà soát Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia để đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết; xây dựng, cập nhật quy định về kiến trúc, chức năng, tính năng của Cổng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Cổng Pháp luật quốc gia sẽ được nghiên cứu, nâng cấp theo hướng cung cấp toàn diện dữ liệu pháp lý, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng, trong đó có người yếu thế.

Ứng dụng di động của Cổng Pháp luật quốc gia được đặt mục tiêu đưa vào khai thác, sử dụng trong quý IV-2026. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu là hợp phần của Cổng tiếp tục được phát triển, nâng cấp, hoàn thiện, bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ 100% văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi cập nhật bằng các hình thức tài liệu số…