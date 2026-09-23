Dự kiến đưa thuốc ung thư thế hệ mới vào bảo hiểm y tế chi trả

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Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi danh mục thuốc BHYT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Điểm đáng chú ý là cơ chế thanh toán thuốc dự kiến sẽ được chuyển từ cách phân loại theo hạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật.

Cách tiếp cận này gắn việc sử dụng và thanh toán thuốc với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của từng cơ sở khám chữa bệnh.

Trong danh mục dự kiến sửa đổi, 349 thuốc sẽ được mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Điều này được kỳ vọng giúp người bệnh có thể tiếp cận thuốc ngay tại y tế cơ sở đối với những trường hợp phù hợp, giảm nhu cầu phải chuyển lên tuyến trên chỉ để được sử dụng hoặc thanh toán một số loại thuốc.

Đây cũng là hướng phù hợp với yêu cầu tăng cường năng lực y tế cơ sở, khi người dân có thể giải quyết nhiều nhu cầu chăm sóc, điều trị ngay gần nơi cư trú, qua đó giảm thời gian và chi phí đi lại.

Trước đó, Thông tư 37/2024/TT-BYT đã quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật và hướng dẫn thanh toán đối với danh mục thuốc thuộc phạm vi hưởng BHYT. Theo Bộ Y tế, việc thanh toán thuốc hóa dược không còn căn cứ theo hạng bệnh viện như trước đây mà căn cứ vào phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật và hướng dẫn điều trị.

Người dân đang được khám sức khỏe tại Trung tâm y tế xã.

Tuy nhiên, việc mở rộng danh mục cũng phải đi cùng với khả năng cân đối của Quỹ BHYT và khả năng chi trả của người bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế dự kiến quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp đối với một số thuốc.

Thêm cơ hội tiếp cận thuốc ung thư thế hệ mới

Một nội dung khác được người dân quan tâm là khả năng tiếp cận các thuốc điều trị ung thư mới, đặc biệt những thuốc có giá thành cao nhưng được kỳ vọng mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn ở một số nhóm bệnh.

Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc hóa dược hiện hành đã bao gồm nhiều nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch. Danh mục được quy định theo hoạt chất hoặc thành phần, thay vì tên thương mại, hàm lượng hay dạng bào chế, nên số lượng thuốc thành phẩm thực tế được thanh toán có thể lớn hơn số lượng hoạt chất được liệt kê.

Trong quá trình sửa đổi danh mục, Bộ Y tế dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Đây là nhóm thuốc thường có chi phí điều trị đáng kể, do đó vấn đề không chỉ nằm ở việc có đưa thuốc vào danh mục hay không mà còn là tỷ lệ Quỹ BHYT thanh toán, mức người bệnh phải đồng chi trả và khả năng cân đối nguồn quỹ.

Mở thêm cơ hội tiếp cận thuốc ung thư thế hệ mới.

Việc bổ sung thuốc mới vì vậy được đặt trong mối quan hệ giữa nhu cầu điều trị, bằng chứng về hiệu quả, khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Với người bệnh ung thư, việc mở rộng danh mục nếu được triển khai sẽ có ý nghĩa ở chỗ người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại trong phạm vi được BHYT chi trả. Tuy nhiên, mức hưởng cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào quy định thanh toán đối với từng thuốc và từng cấp chuyên môn kỹ thuật.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi danh mục lần này hướng tới hai mục tiêu song song: mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và bảo đảm tính bền vững của Quỹ BHYT.

Nếu được hoàn thiện theo hướng dự kiến, chính sách mới không chỉ bổ sung thêm thuốc mà còn thay đổi cách tiếp cận trong thanh toán thuốc BHYT: từ việc gắn với "hạng bệnh viện" sang gắn với năng lực chuyên môn thực tế của cơ sở khám chữa bệnh. Đây là yếu tố có thể tạo thêm dư địa để người dân được điều trị và sử dụng thuốc phù hợp ngay tại tuyến ban đầu.