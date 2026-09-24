Dự kiến điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu của 7 địa phương

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Dự thảo Nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bộ Nội vụ cho biết, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên quan đến nguyên tắc áp dụng phân vùng, dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa danh mục hiện hành, đồng thời cập nhật tên các địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc điều chỉnh vùng được xem xét dựa trên các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, hạ tầng, mức độ phát triển của thị trường lao động và khả năng thu hút đầu tư...

Hằng năm, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương rà soát địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng. Trường hợp đề xuất điều chỉnh, địa phương phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp trước khi gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Năm 2026, có 7 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và Gia Lai.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương đã lấy ý kiến các đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Việc đề xuất nâng vùng chủ yếu xuất phát từ sự phát triển của thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng được cải thiện hoặc địa bàn nằm giáp khu vực có mức lương tối thiểu cao hơn.

Bên cạnh đó, sau hơn một năm thực hiện phân vùng mới, các xã hình thành sau sắp xếp đã hoạt động ổn định, địa giới được mở rộng và điều kiện hạ tầng cải thiện.

Bộ Nội vụ đánh giá việc nâng vùng thời gian qua góp phần bảo đảm tiền lương cho người lao động, không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí của doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh các địa bàn áp dụng thuộc 7 tỉnh, thành phố để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất nhằm bảo vệ lao động yếu thế, đồng thời là cơ sở để người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, thỏa thuận tiền lương. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. Luật cũng quy định Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.