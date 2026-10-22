Dự kiến điều chỉnh hơn 4.000ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha.

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 17h ngày 25-10-2026, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung lấy ý kiến là phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy, phát trực tiếp đến từng hộ gia đình theo mẫu quy định tại Nghị định số 321/2025/NĐ-CP. Mỗi hộ gia đình được ghi nhận một kết quả; không thực hiện lấy ý kiến bằng hình thức điện tử.

Để bảo đảm công khai, khách quan và ghi nhận trung thực ý kiến của nhân dân, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các khâu chuẩn bị, phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp và gửi báo cáo đúng thời hạn. Các tài liệu phục vụ lấy ý kiến gồm dự thảo Đề án, bản tóm tắt, bản đồ phương án, kế hoạch, hướng dẫn, mẫu phiếu và các biểu thống kê liên quan, được công khai theo quy định.

Riêng xã Ba Vì và xã Yên Xuân, hai địa phương chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh địa giới hành chính, sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân cấp xã để xem xét, cho ý kiến về Đề án và báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị phối hợp thông tin, giám sát quá trình lấy ý kiến, bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 21-10, Sở Nội vụ phát hành tài liệu, biểu mẫu, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ; Ủy ban nhân dân 126 xã, phường ban hành kế hoạch, thành lập Tổ lấy ý kiến, lập danh sách hộ dân, phân công nhân lực triển khai từng địa bàn, chuẩn bị Phiếu giấy và điều kiện công khai các tài liệu liên quan.

Riêng đối với UBND xã Ba Vì và xã Yên Xuân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức kỳ họp chuyên đề trong ngày 26-10-2026; UBND xã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Ngày 22-10, các địa phương công khai dự thảo Đề án, bản tóm tắt và tài liệu liên quan. Trong hai ngày 23 và 24-10, các tổ lấy ý kiến tổ chức phát, thu phiếu, liên hệ những hộ chưa nhận hoặc chưa nộp phiếu, đồng thời cập nhật số liệu hằng ngày.

Ngày 25-10, các địa phương hoàn thành việc phát, thu phiếu. Ngay khi đủ điều kiện kết thúc lấy ý kiến, các tổ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản, biểu tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ báo cáo.

Đối với 124 xã, phường không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh địa giới hành chính, UBND cấp xã gửi báo cáo kết quả, biểu tổng hợp có ký, đóng dấu về UBND thành phố qua Sở Nội vụ; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, không tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã.

Cùng với việc gửi báo cáo, 126 xã, phường phải công khai kết quả lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của địa phương theo quy định.

Sở Nội vụ được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, bố trí cán bộ tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong các ngày 24 và 25-10, kể cả ngày nghỉ; tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền và chuẩn bị nội dung trình phiên họp Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 10-2026.

Các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chức năng. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí; Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp lập danh sách hộ gia đình và bảo đảm an ninh, trật tự. Sở Tư pháp rà soát căn cứ, thủ tục pháp lý; Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp hồ sơ, bản đồ, số liệu diện tích đã được hai địa phương đối soát, thống nhất.

UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND 126 xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được đề nghị hướng dẫn hệ thống Mặt trận cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, giám sát, bảo đảm công khai, dân chủ.