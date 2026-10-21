Dự kiến điều chỉnh hơn 272 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý

Diện tích thành phố Đồng Nai tăng, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không đổi

Phương án được UBND thành phố Đồng Nai xây dựng xác định điều chỉnh phần diện tích 272,603 km2 Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1-4-2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai tăng từ 12.737,18 km2 lên 13.009,783 km2 (tăng 272,603 km²). Việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã.

Bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai.

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn. Cụ thể, điều chỉnh phần diện tích 272,603 km2 tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai. Diện tích tự nhiên của xã Phước Sơn sẽ tăng lên 659,163 km2 (gồm 386,56 km2 diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km2 diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng); dân số 31.570 người (không thay đổi). Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn tiếp giáp các xã Đak Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai và các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Cát Tiên 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định

Tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16-7-2026 của Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý, Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những cánh rừng nguyên sinh ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh tư liệu

Trên cơ sở thống nhất giữa 2 địa phương, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về tổ chức thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số 188/NQ-CP của Chính phủ. Đây là bước cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16-7-2026 của Chính phủ, làm cơ sở thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật. Bảo đảm việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước liên tục, hiệu quả đối với Vườn quốc gia Cát Tiên và địa bàn có liên quan.

Để đảm bảo đề án triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Công văn số 11443/UBND-KGVX về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố. Đối với xã Phước Sơn, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án và tổng hợp, trình HĐND xã xem xét, thông qua. Sau đó UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến nhân dân và Nghị quyết của HĐND xã trình UBND thành phố theo quy định.