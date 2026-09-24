Dự kiến dịch vụ danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Bộ Y tế đề xuất danh mục được chia thành 5 nhóm dịch vụ chính

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nhóm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế là cần thiết, nhằm bảo đảm các yêu cầu đổi mới tổ chức, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo khung pháp lý mới và linh hoạt trong công tác xây dựng văn bản, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

5 nhóm dịch vụ chính

Dự thảo đề xuất danh mục được chia thành 5 nhóm dịch vụ chính:

Nhóm I: Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu: Tiêm chủng bắt buộc; khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho nhóm đối tượng ưu tiên; kiểm dịch y tế, phòng bệnh; khám sức khỏe định kỳ; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; chăm sóc vườn thuốc và tư vấn sử dụng cây thuốc; hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh...

Nhóm II: Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

Khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm với HIV cho người có nguy cơ phơi nhiễm với HIV, người phơi nhiễm với HIV.

Điều trị nghiện chất với các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Khám và điều trị người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có dịch bệnh, người đang áp dụng các biện pháp cách lý y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của Chính phủ...

Nhóm III: Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định

Kiểm nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - IVD (bao gồm cả chi phí mua, vận chuyển, bảo quản mẫu) theo quyết định của cấp có thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Kiểm định, giám định, đánh giá thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - IVD (IVD và Non IVD) chất lượng dịch vụ y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nhóm IV: Dịch vụ giám định bao gồm: Các dịch vụ giám định y khoa và các dịch vụ giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Nhóm V: Dịch vụ y tế khác bao gồm các nhóm sau:

Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng bệnh.

Nhóm dịch vụ lĩnh vực bà mẹ và trẻ em.

Nhóm dịch vụ lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Nhóm dịch vụ về dân số.

Nhóm dịch vụ bảo đảm theo các chương trình mục tiêu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.