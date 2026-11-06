Dự kiến di dời 246 căn hộ tại chung cư Mường Thanh Kim Văn - Kim Lũ

Ngày 5/11, UBND phường Định Công (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 4 nhóm vi phạm. Trong đó, tầng một được sử dụng sai mục đích. Diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã bị chuyển thành căn hộ ở. Từ tầng 4 trở lên, chủ đầu tư còn tự ý thay đổi cơ cấu diện tích căn hộ. Những vi phạm này làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Qua rà soát ban đầu, 246 căn hộ rộng 43-74 m2 thuộc diện dự kiến phải di dời cư dân để khắc phục vi phạm. "Quan điểm của thành phố và phường là xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng", ông Tuấn Anh nói.

Khoảng 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) thuộc diện phải di dời. Ảnh: Báo Tiền phong.

Các phương án đang được xem xét gồm chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà cho những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền để tự tìm nơi ở mới hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Chủ tịch phường Định Công cho biết sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng 4 tòa chung cư, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn thành phố xác định hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ. Phường sẽ công bố danh sách 246 căn hộ dự kiến phải di dời cùng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Ông Tuấn Anh cũng sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ liên quan để lắng nghe nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tiếp thu kiến nghị.

Lộ trình triển khai xử lý vi phạm tại các tòa nhà chung cư Kim Văn - Kim Lũ theo kế hoạch của UBND phường Định Công sẽ có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là xin chủ trương và hoàn thiện cơ chế pháp lý đặc thù. Giai đoạn 2 là rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý (thực hiện trong tháng 10-12)

Giai đoạn 3 tổ chức di dời, phá dỡ và xử lý các hạng mục vi phạm (thực hiện trong năm 2027-2028).

Ở giai đoạn này, căn cứ kết quả phân loại và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND phường Định Công sẽ phối hợp với các sở, ngành của thành phố và chủ đầu tư triển khai di dời các hộ dân trong năm 2027.

Trong giai đoạn 2027-2028, phường Định Công sẽ phối hợp với chủ đầu tư tổ chức phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, ngay sau khi nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án/công trình của Tập đoàn Mường Thanh được thông qua. Các phường liên quan đã tiến hành rà soát hiện trạng.

Tại phường Kiến Hưng, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã họp triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cụ thể, theo quy hoạch, khối chung cư có quy mô 31 tầng và 2 tầng hầm, nhưng thực tế được xây dựng 32 tầng và 1 tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C.

Đáng chú ý, tổng số căn hộ theo quy hoạch là 231 căn, cùng khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m² lên 6.071m², tăng 485m².

Đối với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, nhưng thực tế có 38 căn, quy mô 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch...

Đại diện UBND phường Kiến Hưng khẳng định: Việc rà soát không chỉ dừng ở xác định số lượng căn hộ phải di dời, mà còn phải làm rõ chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai công khai danh mục, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di dời theo quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thực hiện.