Dự kiến đầu tư 200 tỷ đồng xây Trường quốc tế Hội An

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án được định hướng xây dựng thành mô hình giáo dục quốc tế xanh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc kiến ​​trúc Hội An.

Mục tiêu đầu tư nhằm giải quyết hạn chế về quỹ đất và khả năng mở rộng của cơ sở hiện tại, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

Dự án xây dựng một khuôn viên giáo dục quốc tế đồng bộ, xanh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc kiến trúc Hội An.

Về mô hình giáo dục phát triển toàn diện, tích hợp học thuật, nghệ thuật, thể thao, công nghệ, giáo dục môi trường và kỹ năng sống trong một môi trường thống nhất; tạo không gian mở khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo và phát triển năng lực cá nhân.

Diện tích đất đề xuất khoảng 20.000m²; quy mô đào tạo khoảng 500 - 600 học sinh; tổng vốn đầu tư (giai đoạn đầu) khoảng 200 tỷ đồng (nguồn vốn xã hội hóa).

Mô phỏng khu chức năng dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, đề xuất của Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Cộng đồng Xanh trong việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cơ sở mới Trường quốc tế Hội An, góp phần phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và cộng đồng quốc tế trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố thống nhất về mặt nguyên tắc việc các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất dự án. Việc triển khai dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

Về vị trí, diện tích khu đất nghiên cứu thực hiện dự án, giao UBND phường Hội An Tây chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát hiện trạng, quy hoạch, quỹ đất tại Khu 9 - Phân khu 1, Khu đô thị An Bàng; trong đó, tập trung nghiên cứu khả năng bổ sung khoảng 0,5ha đất liền kề với khu đất khoảng 1,5ha đã được giới thiệu, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất khoảng 2ha theo đề xuất của nhà đầu tư.

Quá trình rà soát cần làm rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng quản lý, sử dụng đất, sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan và các điều kiện pháp lý để triển khai dự án; trên cơ sở đó, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Dự kiến đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở mới Trường quốc tế Hội An.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Hội An Tây và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch tại khu vực nghiên cứu dự án; hướng dẫn địa phương và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (nếu cần thiết), bảo đảm phù hợp với định hướng bố trí đất giáo dục, quy mô dự kiến khoảng 2ha và các quy hoạch cấp trên có liên quan.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hội An Tây và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các nội dung có liên quan; làm rõ điều kiện, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các yêu cầu pháp lý để triển khai dự án theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Cộng đồng Xanh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; làm rõ quy mô đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, phương án huy động nguồn lực, tiến độ thực hiện và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án; bảo đảm tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Giao UBND phường Hội An Tây làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư trong quá trình rà soát vị trí, diện tích khu đất và các nội dung liên quan đến quy hoạch; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo…