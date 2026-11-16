Dự kiến đầu năm 2027, Tập đoàn Hòa Phát cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với công suất 700.000 tấn/năm. Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS (Đức), trang bị hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt có độ chính xác cao, máy đo biên dạng Laser, máy siêu âm khuyết tật (NDT), hệ sàn nguội cho ray cao tốc dài 100m, hệ thống tôi đầu Ray hiện đại. Dây chuyền tích hợp đồng bộ công nghệ lò thổi oxy (BOF), tinh luyện chân không (LF, VD/RH) và đúc phôi bloom, tập trung sản xuất các tiết diện ray 54E1, 60E1 cùng các mác thép cường độ cao R260, R350HT, R400HT, đáp ứng tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao của Châu Âu (EN), Trung Quốc (GB/TB) và Nhật Bản (JIS).

Sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát được trưng bày ở Triển lãm Thành tựu Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo từ ngày 12 đến 14-11 tại Hà Nội.

Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 80% tiến độ. Dự kiến quý 1/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất của Hòa Phát đối với các sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao.

“Hòa Phát không chỉ cung cấp thép ray đơn lẻ mà xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ toàn diện cho ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam. Hệ sinh thái này bao gồm từ phụ kiện kẹp ray, ghi đường sắt đến các sản phẩm phục vụ công trình phụ trợ và kết cấu hạ tầng, như: thép cuộn cán nóng HRC, thép dài, ống thép, thép hình, thép dự ứng lực,... hình thành chuỗi cung ứng tự chủ và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước cho các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia”- lãnh đạo Tập đoàn Hoà Phát nhấn mạnh.