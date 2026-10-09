Dự kiến đại tu 35km quốc lộ 1A qua Nghệ An, Hà Tĩnh từ tháng 11

Chiều 9/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4) xác nhận thông tin: Tập đoàn đang hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án sửa chữa lớn (đại tu) quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Trong quá trình chờ thực hiện dự án đại tu, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh đã và đang tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đồng thời thực hiện các công tác sửa chữa nhỏ.

"Hiện dự án đại tu đang được đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận. Hồ sơ thiết kế dự án đại tu dự kiến được trình Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/10/2026 và triển khai thực hiện từ tháng 11/2026", ông Tĩnh cho biết thêm.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh có chiều dài 35,1km. Công trình được đầu tư theo hình thức BOT, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư và được đưa vào khai thác từ tháng 1/2014.

Trong quá trình khai thác, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4) là đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường đã triển khai các dự án sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, từ năm 2026 dự án sẽ triển khai đại tu.

Tuy nhiên, do nguồn thu sụt giảm bởi các nguyên nhân như: Giảm giá vé cho 4 địa phương ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từ tháng 7/2017; cầu Cửa Hội, cầu Yên Xuân, đường ven biển và cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác, làm phân lưu và giảm lưu lượng xe qua trạm; thời gian và tỷ lệ tăng giá phí không đúng theo quy định của hợp đồng BOT.

Dự kiến dự án đại tu sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 11/2026.

Do đó, nhà đầu tư phải tìm kiếm thêm các giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện dự án đại tu theo yêu cầu.

Dự kiến kế hoạch triển khai dự án đại tu sẽ được thực hiện đến hết năm 2027. Trong quá trình triển khai, nhà thầu sẽ ưu tiên thực hiện trước tại các vị trí hư hỏng nặng.

Cũng theo ông Tĩnh, trong thời gian chờ thực hiện dự án đại tu, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh đã và đang tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đồng thời thực hiện các công tác sửa chữa nhỏ.

Kết quả, đơn vị đã khắc phục ổ gà với diện tích 224,42m²; cào gọt hằn lún vệt bánh xe 685m²; láng nhựa các vị trí bong tróc, rạn nứt 585,9m²; cào gọt, xử lý các vị trí trồi lún 8,5m²; khắc phục các vị trí hằn lún bằng bê tông nhựa nóng 376,6m²; sơn dặm vạch kẻ đường 287,92m²…

Đơn vị đang huy động dây chuyền, thiết bị lớn để triển khai thi công sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng, đảm bảo an toàn khai thác.