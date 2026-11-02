Dự kiến có gần 2.000 đại biểu dự đại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, chủ trì buổi họp báo.

Ban Tổ chức thông tin tại họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đóng góp trên 7.500 tỷ đồng an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026) được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TPHCM. Thời gian từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026.

Đây là lần đầu tiên Đại hội Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TPHCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ thông thường, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, đảm bảo phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Hòa thượng, với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội là dịp quan trọng để Giáo hội nhìn lại hành trình 45 năm qua, tri ân chư vị tiền bối có công và xác định rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thông tin về đại hội và đại lễ tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kiến dự đại hội có gần 2.000 đại biểu, gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu tăng ni và các phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, có khoảng trên 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội đã tổ chức 47 Đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia. Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh thu hút gần 35.000 lượt tăng ni tham gia.

Tổng giá trị cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, chia sẻ thông tin về Đại hội và Đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đổi mới quản trị, lan tỏa Phật pháp trên không gian số

Chia sẻ với câu hỏi của báo chí liên quan những vấn đề mới của xã hội như khủng hoảng niềm tin, áp lực tâm lý, suy thoái đạo đức và những hệ lụy từ không gian mạng, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng nền tảng giáo dục, đặc biệt là công tác tăng sự, nhằm củng cố niềm tin của cộng đồng.

Với việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động Phật giáo, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cho biết Giáo hội đã nỗ lực trải nghiệm, hoàn thiện và chính thức vận hành mạng xã hội Phật giáo Butta. Đây là một trong những giải pháp nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống về Phật giáo trên không gian mạng.

Thượng tọa cũng khẳng định, các hoạt động như lễ Phật, thiền định trên không gian mạng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm trực tiếp đời sống tâm linh truyền thống tại các cơ sở tự viện. Những hình thức trực tuyến có vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, giúp người dùng tiếp cận và thực tập Phật pháp phù hợp với thời đại số, đồng thời góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống.

Giáo hội sẽ hướng dẫn tăng ni tham gia mạng xã hội, thực hiện hoằng pháp trực tuyến và hoằng pháp trên không gian mạng theo nhiệm vụ, đề án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Hoằng pháp.

Nội dung chính của đại hội: - Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022-2026. - Thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031). - Thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, hoạt động của Giáo hội. - Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ X. - Thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII. - Khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội tuyên dương. - Cử hành suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 tại Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.