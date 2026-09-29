Dự kiến cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về nội dung và mức chi thực hiện các chính sách hỗ trợ (bao gồm các quy định cụ thể về: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin, mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn và nhân rộng mô hình; hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường; hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro); lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước…

Hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất quy định về hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể:

Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước chi để thực hiện các nội dung hỗ trợ quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 11 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, bao gồm:

a) Chi tổ chức tư vấn miễn phí giải pháp chuyển đổi số đối với quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh;

b) Chi hỗ trợ chi phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chuyển đổi mô hình kinh doanh;

c) Chi tổ chức tư vấn miễn phí việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

d) Chi phát triển một số phần mềm, ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dùng chung và không thu tiền;

đ) Chi xây dựng trang thông tin điện tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Xác định chi phí

Chi tư vấn, chuyên gia quy định tại điểm a nêu trên được xác định theo nhiệm vụ, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chi phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số quy định tại điểm b nêu trên được xác định theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chi thực hiện các nội dung quy định tại điểm d và điểm đ nêu trên thực hiện theo Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn độc lập trực tiếp phục vụ các nội dung tư vấn quy định tại điểm a và điểm c nêu trên: Căn cứ tính chất, phạm vi nhiệm vụ và dự toán ngân sách được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc thuê chuyên gia tư vấn trong nước hoặc tổ chức tư vấn độc lập theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp xác định giá gói thầu có sử dụng chuyên gia tư vấn trong nước, mức lương chuyên gia làm cơ sở xác định giá gói thầu thực hiện theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV.

Trường hợp nội dung hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ quy định tại điểm c nêu trên được tổ chức thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật chuyên ngành, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với các khoản chi trực tiếp phục vụ việc thực hiện các nội dung hỗ trợ quy định trên mà chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức, việc xác định chi phí thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này (Đối với nội dung chi chưa có quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức: xác định chi phí căn cứ trường hợp cụ thể, tính chất, phạm vi và các yếu tố liên quan, có tham khảo mức chi của nhiệm vụ tương tự đã thực hiện trong thời hạn 12 tháng gần nhất (nếu có), bảo đảm mặt bằng giá thị trường và khả năng cân đối của ngân sách. Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định mức chi của nhiệm vụ chi và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.).

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các nội dung quy định tại các điểm a, c, d và đ nêu trên thực hiện theo điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số …/2026/NĐ-CP;

b) Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với nội dung thuê, mua giải pháp chuyển đổi số quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Mức kinh phí hỗ trợ cụ thể đối với các nội dung nêu trên thực hiện theo điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.