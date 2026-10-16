Dự kiến chọn 2 trong 6 lĩnh vực để chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Chiều 16/10, tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho biết Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong 6 lĩnh vực để tiến hành chất vấn.

Ông Hoàng Nam Hải cho biết, từ tháng 9/2026, UBTVQH đã giao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát gửi văn bản lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về những lĩnh vực dự kiến đưa ra chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá những vấn đề nổi bật được báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm và các kiến nghị của cử tri để đề xuất nội dung chất vấn.

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, 6 lĩnh vực đang được xem xét lựa chọn gồm: y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ. Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực này để chất vấn.

Theo ông Hoàng Nam Hải, do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, UBTVQH dự kiến bố trí một ngày để tiến hành chất vấn, vào ngày 12/11.

Ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Media Quốc hội

Về quy trình lựa chọn, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trước khi báo cáo UBTVQH. Trên cơ sở đó, UBTVQH sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội quyết định 2 lĩnh vực chất vấn chính thức.

"Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý", ông Hoàng Nam Hải nêu rõ.

Ông Hoàng Nam Hải nhấn mạnh, hiện việc lựa chọn nội dung chất vấn vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể 2 lĩnh vực và các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.