Dự kiến cho phép học nghề ngay tại doanh nghiệp

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên, để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo làm rõ đối tượng được thụ hưởng chính sách, việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng, quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện chính sách, từ đó làm cơ sở để các địa phương, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ thực hiện.

Điều đáng chú ý, dự thảo khuyến khích tổ chức lớp học lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất. Việc đào tạo được định hướng gắn với giải quyết việc làm sau khóa học.

Sinh viên một trường cao đẳng nghề tại Hà Nội (Ảnh: Hà Nam).

Như vậy thay vì chỉ học tại cơ sở đào tạo, người lao động có thể tham gia lớp học ở địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại. Thay vì chỉ học tại cơ sở đào tạo, người lao động có thể tham gia lớp học ở địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại. Trường hợp đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, người tham gia giảng dạy nghề nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Nội dung, thời lượng, kiến thức và chuẩn đầu ra, phải được đơn vị đào tạo thiết kế sát với vị trí việc làm thực tế. Trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cơ sở phải đăng ký thông tin chương trình vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị.

Sau khi người học hoàn thành chương trình, cơ sở cập nhật kết quả đào tạo và việc cấp chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu. Người học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo chương trình đã học.

“Cơ sở đào tạo bắt buộc phải công khai mức chi phí và học phí của từng khóa học trước khi tuyển sinh. Học phí được xác định theo thực tế nhưng không vượt mức trần theo quy định của Chính phủ”, theo dự thảo.