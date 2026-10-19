Dự kiến cho người vi phạm nộp phạt, nhận biên lai điện tử qua VNeTraffic

Theo thông tin từ Cục CSGT, căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Theo quy trình dự kiến, khi hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc camera giám sát phát hiện hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm.

Trên cơ sở dữ liệu điện tử tiếp nhận được, lực lượng CSGT tiến hành xác minh các thông tin liên quan như chủ phương tiện, đăng ký xe, kiểm định phương tiện, bảo hiểm và những dữ liệu cần thiết khác. Sau khi hoàn tất các bước xác minh, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có hai lựa chọn là đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung vi phạm.

Trường hợp đồng ý với vi phạm, người dân thực hiện xác nhận và nộp phạt trên ứng dụng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt, người vi phạm nhận biên lai điện tử, đồng thời hệ thống tự động ghi nhận việc xử lý vi phạm đã hoàn tất.

Đối với trường hợp không đồng ý với thông báo, chẳng hạn thông tin vi phạm không chính xác, chủ phương tiện không phải là người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm hoặc chưa xác định được người lái xe, CSGT sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi để xác minh, làm rõ.

Sau khi xác định được người điều khiển phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người lái xe để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Theo Cục CSGT, toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó; hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm…