Đây là nội dung nằm trong Dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung, được xây dựng khi Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/10 và có hiệu lực từ ngày 1/12. Theo thông tư này, Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn. Trước đây, việc ra đề cuối kỳ chủ yếu do các trường thực hiện.

Dự thảo nêu rõ các Sở nên ưu tiên những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Với năm học này, Bộ khuyến khích chọn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5, còn học sinh lớp 9 và lớp 12 là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1. Riêng Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ áp dụng cho phần kiểm tra viết, các kỹ năng còn lại do nhà trường tự tổ chức đánh giá.

Thí sinh tham gia vào Kỳ thi lớp 10 THPT. Ảnh: Xuân Quý

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng yêu cầu ma trận và định dạng đề kiểm tra phải được công khai. Nội dung đề cần có tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế và tránh những câu hỏi đánh đố. Các Sở có trách nhiệm rà soát để không đưa vào đề những kiến thức học sinh chưa được học. Việc tổ chức kiểm tra cũng không được gây dồn ép, làm xáo trộn hoạt động dạy và học tại các nhà trường.

Ở khâu ra đề, năm học này các Sở xây dựng nhiều đề có mức độ tương đương theo cùng một ma trận, trong đó có đề dự bị. Sở quyết định số lượng đề và phương án sử dụng nhằm hạn chế tình trạng lộ, lọt đề. Địa phương có thể tổ chức đề chung theo cụm trường, theo địa bàn hoặc sử dụng mã đề. Từ năm học sau, đề kiểm tra chung dự kiến được lấy từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Số môn kiểm tra, thời lượng, phạm vi kiến thức và hình thức tổ chức (trên giấy hoặc trên máy tính) phải được công bố chậm nhất 4 tuần trước ngày kiểm tra. Riêng kỳ kiểm tra cuối học kỳ I năm học này, thời hạn công bố là trước 2 tuần. Theo quy định hiện hành, học sinh lớp 5 làm đề chung ở kỳ kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học, còn học sinh lớp 9 và lớp 12 làm đề chung vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II.

Bộ GD-ĐT lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua, khen thưởng các trường. Sở cũng không được giao chỉ tiêu điểm số cho các cơ sở giáo dục.