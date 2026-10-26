Dự kiến chi 137,5 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 27/8/2026 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, duy trì kết nối hệ thống và cước phí dịch vụ nhật ký điện tử cho tàu cá trên địa bàn.

Theo kế hoạch, chính sách nhằm tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận, thụ hưởng các khoản hỗ trợ theo quy định, giảm chi phí hoạt động khai thác thủy sản, giúp chủ tàu an tâm vươn khơi, bám biển. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản.

TP Hồ Chí Minh dự kiến bố trí 137,5 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ ngư dân lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

UBND thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, trình tự và thủ tục. Việc tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ phải được thực hiện chặt chẽ, chính xác, khách quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền để chủ tàu, ngư dân nắm rõ nội dung, điều kiện và cách thức thụ hưởng chính sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, sở có trách nhiệm tham mưu công bố 3 thủ tục hành chính liên quan đến hỗ trợ lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá; hỗ trợ duy trì kết nối hệ thống và hỗ trợ cước phí dịch vụ nhật ký khai thác điện tử.

Sở cũng có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện, tiếp nhận và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thiết bị, bảo đảm chất lượng dịch vụ và hoạt động liên tục của hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hỗ trợ; rà soát, tổng hợp danh sách tàu cá đủ điều kiện và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo kế hoạch, quý IV/2026 dự kiến bố trí 10,3 tỉ đồng; năm 2027 là 40,8 tỉ đồng; năm 2028 là 31,2 tỉ đồng; năm 2029 là 31,2 tỉ đồng và năm 2030 là 24 tỉ đồng.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí dự toán ngân sách hằng năm, hướng dẫn cấp phát, thanh quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ. UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá tổ chức tuyên truyền chính sách đến chủ tàu, ngư dân; thực hiện chi trả, thanh quyết toán và báo cáo kết quả theo quy định.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các ban quản lý cảng cá phối hợp kiểm tra, giám sát việc duy trì, sử dụng thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử của các chủ tàu.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là 137,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Cụ thể, quý IV/2026 dự kiến bố trí 10,3 tỉ đồng; năm 2027 là 40,8 tỉ đồng; năm 2028 là 31,2 tỉ đồng; năm 2029 là 31,2 tỉ đồng và năm 2030 là 24 tỉ đồng.

Chính sách được triển khai từ ngày Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND có hiệu lực, ngày 27/8/2026, đến hết ngày 31/12/2030.