Dự kiến chế độ phụ cấp chức vụ với cán bộ quản lý trường sau sáp nhập
Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ với cán bộ quản lý giáo dục để lấy ý kiến.
Bộ GD-ĐT cho hay, dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất trên toàn quốc, bãi bỏ hệ thống văn bản đã được áp dụng hơn 20 năm qua, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, nhưng còn phân tán, chồng chéo.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/du-kien-che-do-phu-cap-chuc-vu-voi-can-bo-quan-ly-truong-sau-sap-nhap-169260922151902919.htm