Dự kiến bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan đến việc cấp thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), mở rộng danh mục thuốc và chủ trương từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí.

Dự kiến thêm 349 thuốc được thanh toán tại tuyến ban đầu

Theo kiến nghị của cử tri, khi khám, chữa bệnh bằng BHYT tại Trung tâm Y tế xã, người bệnh sau khi được bác sĩ chẩn đoán thường được cấp số lượng thuốc còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Cử tri đề nghị tăng số lượng thuốc BHYT được cấp cho người bệnh.

Dự kiến, danh mục mới sẽ bổ sung nhiều thuốc phát minh có hiệu quả điều trị cao.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Thông tư 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024, quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Theo quy định mới, việc thanh toán BHYT đối với thuốc hóa dược được căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; không còn căn cứ theo hạng bệnh viện như quy định trước đây tại Thông tư 20/2022/TT-BYT.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư về danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Dự kiến, danh mục mới sẽ bổ sung nhiều thuốc phát minh có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Bộ cũng dự kiến chuyển sang quy định thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật, thay cho cách phân loại theo hạng bệnh viện như hiện nay.

Theo Bộ Y tế, nếu được sửa đổi như dự kiến, danh mục thuốc BHYT sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc. Điều này được kỳ vọng tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở y tế ban đầu, hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên.

Xem xét bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới

Một nội dung khác được cử tri Vĩnh Long kiến nghị là điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư và những thuốc mà người dân hiện phải chuyển tuyến hoặc tự mua bên ngoài.

Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Cụ thể, Thông tư 20/2022/TT-BYT quy định danh mục gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong số này có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với thuốc y học cổ truyền, danh mục hiện hành quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền.

Bộ Y tế lưu ý danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi cụ thể hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, trên thực tế, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán lớn hơn số lượng thuốc được liệt kê trong danh mục.

Trong quá trình sửa đổi danh mục, Bộ Y tế dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao.

Cùng với việc bổ sung thuốc, Bộ Y tế đang xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Việc thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật cũng đang được nghiên cứu. Nếu triển khai, một số thuốc sẽ có thể được thanh toán tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu thay vì phải căn cứ vào hạng bệnh viện.

Theo Bộ Y tế, việc mở rộng danh mục tại tuyến ban đầu có thể giúp người bệnh giảm nhu cầu chuyển tuyến, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Nghiên cứu đề án từng bước miễn viện phí

Về kiến nghị hướng tới chủ trương Nhà nước thực hiện miễn viện phí cho người dân và đề nghị sửa đổi Thông tư 01/2025/TT-BYT, Bộ Y tế cho biết vấn đề này đang được nghiên cứu trong quá trình triển khai các chủ trương mới về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng Nghị quyết 282/NQ-CP ngày 15/9/2025.

Trong đó, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí.

Đối tượng được ưu tiên trước là người thuộc diện chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm cần ưu tiên khác, trong phạm vi quyền lợi BHYT và theo lộ trình.

Theo nhiệm vụ được giao, đề án dự kiến được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2028.

Bộ Y tế cho biết hiện đang nghiên cứu triển khai nhiệm vụ này. Đồng thời, Bộ ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu sửa đổi các văn bản liên quan, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT để thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng.

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