Dự kiến bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương

Sáng 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đề xuất ngày 27/7, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương từ năm 2027

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã làm rõ một số ý kiến ĐBQH nêu liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Theo đó, về ngày nghỉ lễ, tết hằng năm Bộ trưởng cho hay, dự thảo Luật thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Việc này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Trước đó, tại phiên thảo luận sáng nay, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) đã đề xuất Quốc hội bổ sung vào luật thêm một ngày nghỉ, quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Luật hiện hành quy định hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày. Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đối với mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Giải trình thêm về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhất là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết:

Thực hiện Kết luận số 276/KL-UBTVQH và tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ quy định hiện hành về việc giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có nhóm đối tượng có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ mà Luật hiện hành chưa quy định cụ thể.

Quang cảnh phiên thảo luận sáng 9/11 (Ảnh: Media Quốc hội).

Trong đó, có nghiên cứu mở rộng đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số (khi đủ điều kiện).

"Cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất cấp có thẩm quyền khi trình Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi toàn diện Luật trong giai đoạn 2027-2028", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.

Về danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức họp với các cơ quan có liên quan, rà soát kỹ lưỡng và dự kiến báo cáo Chính phủ đề xuất tiếp tục bổ sung trong dự thảo Luật: Nguyên tắc đầu tư bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả, minh bạch.

Giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ; bổ sung trách nhiệm của một số cơ quan trong thực hiện quản lý Nhà nước.

Sau khi Luật được thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định về tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro bảo đảm nguyên tắc Luật định.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ nguyên quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung như Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (không quy định cá nhân người lao động tự tham gia cơ chế đóng góp tạo lập quỹ hưu trí bổ sung).

"Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và làm rõ những nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách này khi sửa đổi toàn diện Luật dự kiến vào năm 2027-2028", Bộ trưởng cho biết.