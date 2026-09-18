Dự kiến bỏ điểm cộng thành tích và chứng chỉ trong xét tuyển đại học

(Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý, bên cạnh điểm mới nổi bật là việc siết lại phương thức tuyển sinh theo mỗi ngành, việc điều chỉnh trong cộng điểm cũng đáng chú ý.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2027 sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Đề xuất trong Dự thảo là không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Giải thích rõ hơn về điểm mới này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo cho biết: “Dự thảo không bãi bỏ điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách và không ảnh hưởng đến xét tuyển thẳng theo Quy chế”.

Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo cho rằng trên thực tế, điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng. Ông chỉ ra các lý do: Cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả.

Bên cạnh đó cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng khác nhau giữa các trường. Một năng lực có thể được ghi nhận hai lần - vừa là thành phần điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm - làm sai lệch thứ tự thí sinh. Ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.

Theo Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo cần bảo đảm việc một năng lực được ghi nhận một lần, theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh.

“Cách xử lý phù hợp hơn là đánh giá đúng năng lực, đúng chỗ. Thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai, hoặc dùng để chứng minh yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Khi đó, chứng chỉ được sử dụng như một minh chứng năng lực có liên quan trực tiếp, thay vì trở thành một khoản điểm cộng ngoài thang đo”, ông phân tích.

Trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, ngoài điểm ưu tiên khu vực, đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các cơ sở đào tạo có thể đưa ra quy định và mức cộng điểm cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế; mức từ 1,5 đến 3 điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Dự thảo tập trung vào bốn nhóm điều chỉnh: giảm và chuẩn hóa phương thức xét tuyển; không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào; hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Mục tiêu của những điều chỉnh là đưa các thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành, một chương trình về cùng chuẩn đánh giá; giảm thủ tục, giảm chi phí, tăng khả năng kiểm chứng và bảo đảm công bằng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo đến ngày 23/9.