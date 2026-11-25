Đường cất, hạ cánh tại sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công tác bay hiệu chuẩn đường cất, hạ cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được triển khai vào đầu tháng 12/2026. Sau khi hoàn thành, ACV sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin, phục vụ đưa đường băng vào khai thác.

Theo ACV, hiện nay, hai đường cất, hạ cánh cùng một số công trình thuộc khu bay sân bay Long Thành đã đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Trong đó, đường cất, hạ cánh số 1 và một số công trình khu bay đã phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. Thông tin về đường cất, hạ cánh số 1 cũng đã được công bố qua hệ thống thông báo tin tức hàng không.

Đối với đường cất, hạ cánh thứ 2 (đường băng số 3), sau khi hoàn thành bay hiệu chuẩn, ACV sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không, làm cơ sở đưa công trình vào khai thác.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác theo 3 giai đoạn, với quy mô tăng dần từ 0h ngày 24/12/2026. Giai đoạn 1 kéo dài đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2026-2027. Sản lượng khai thác dự kiến đạt khoảng 6 - 10% công suất thiết kế, tương đương 20 - 30 chuyến bay mỗi ngày.

Do giai đoạn đầu vận hành trùng với cao điểm vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác tại sân bay Long Thành dự kiến tăng so với kế hoạch ban đầu. Phương án tăng chuyến trong những tháng đầu hoạt động đang được tính toán nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất.

Để phục vụ kế hoạch này, nhiều hạng mục hạ tầng tại sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào vận hành ngay trong giai đoạn đầu. Theo ACV, các công trình gồm hai tuyến giao thông kết nối T1, T2; đường trục chính; cầu cạn và đường kết nối thềm nhà ga T1; nhà để xe khối P2; bãi xe xa và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đang được thi công hoàn thiện, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Tại nhà ga hành khách, toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc sẽ được đưa vào khai thác. Trong đó, khu vực cánh Tây phục vụ cả hành khách quốc nội và quốc tế, còn một phần khu vực phía Bắc được bố trí phục vụ riêng hành khách quốc tế.

Cuối tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, trong đó bổ sung hạng mục xây dựng đường cất, hạ cánh thứ 2. Đến tháng 5/2025, ACV cùng liên danh các nhà thầu khởi công xây dựng công trình này. Đường cất, hạ cánh thứ 2 được đầu tư với quy mô tương đương đường băng số 1, có chiều dài 4 km và chiều rộng 75 m.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu ACV khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án tổ chức vận hành, khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1, bảo đảm an ninh, an toàn và đáp ứng tiến độ.

Theo đó, ACV có trách nhiệm rà soát tiến độ các gói thầu, hạng mục công trình, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, cấp phép và các điều kiện khai thác. Công tác chuẩn bị phải gắn với kết quả đánh giá Chương trình vận hành thử (ORAT).

Cục Hàng không Việt Nam được giao rà soát phương án khai thác, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 18/11/2026. Trong khi đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường tỉnh kết nối sân bay, bảo đảm giao thông thuận lợi, hạn chế ùn tắc khi sân bay đi vào hoạt động.