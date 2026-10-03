Dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án NCMR NMLD Dung Quất trong tháng 11/2026

Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) về kết quả thực hiện Kết luận số 08-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Những cột mốc Dự án NCMR NMLD Dung Quất

Theo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 08-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công tác triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất và các dự án phụ trợ liên quan đến nay đã ghi nhận những kết quả tích cực, cơ bản tuân thủ đúng quy định pháp luật và bám sát các mốc tiến độ đề ra. Đáng chú ý, Chủ đầu tư dự án là BSR và đơn vị thi công đến nay đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc hạ tầng giai đoạn chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực địa và lắng nghe lãnh đạo BSR báo cáo về tình hình triển khai công tác san lấp mặt bằng của Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Đối với hợp đồng thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây dựng (EPC), BSR đã đạt được những mốc quan trọng kể từ khi chính thức ký kết hợp đồng EPC vào ngày 9/7. Tiếp đó, vào ngày 21/8, cuộc họp khởi động dự án (Kick-off Meeting) giữa Ban Quản lý Dự án (PMT) và Nhà thầu EPC đã diễn ra thành công, thống nhất toàn diện phương án phối hợp triển khai. Từ ngày 31/8 đến 16/9, công tác khảo sát mặt bằng thực địa (Site Survey) tại nhà máy hiện hữu cùng việc phát hành danh mục đấu nối (Tie-in) cho đợt Bảo dưỡng tổng thể lần 6 (TA6) đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Khu vực triển khai xây dựng các phân xưởng công nghệ thuộc Dự án NCMR NMLD Dung Quất. (Ảnh: Trần Dưỡng).

Mặt khác, đối với Dự án Đường dây đấu nối và Trạm biến áp 110 kV phục vụ cấp điện cho Dự án NCMR, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Khu kinh tế Dung Quất) đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để BSR khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Trong công tác thi công san lấp mặt bằng (SLMB), khâu then chốt chuẩn bị cho việc xây dựng các phân khu công nghệ chính, tổng khối lượng đất san lấp đã cung cấp cho dự án đạt 2.333.920m³, tương ứng với 85% khối lượng hợp đồng. Để phục vụ nhu cầu vật liệu đắp nền quy mô lớn này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép tổng cộng 5 mỏ đất trên địa bàn. Tiến độ hoàn toàn đáp ứng mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch vào tháng 11 cho Nhà thầu EPC triển khai xây lắp.

Khu vực xây dựng các bồn chứa sản phẩm thuộc Dự án NCMR NMLD Dung Quất cũng đang được đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ. (Ảnh: Trần Dưỡng).

Tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn vướng mắc phát sinh về mặt bằng và an ninh trật tự. Để giải quyết triệt để các rào cản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, BSR được giao lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công và các mốc thời gian triển khai, trình UBND tỉnh chỉ đạo. Đồng thời, BSR cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất phải hoàn tất bàn giao đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan cho UBND xã Vạn Tường trước ngày 15/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Đối với xã Vạn Tường, tăng cường quản lý chặt chẽ diện tích đất thuộc phạm vi dự án; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho đường dây 110 kV với mục tiêu đạt 60-70% khối lượng trong tháng 11 và dứt điểm toàn bộ phần còn lại trong tháng 12. UBND xã Vạn Tường cũng cần chủ động phối hợp xử lý các kiến nghị liên quan đến diện tích 67 ha, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc tham mưu các phương án xử lý cơ chế giao đất, cho thuê đất ngắn hạn hoặc quyết định thu hồi đất đối với các phần diện tích chưa giao cho doanh nghiệp, trình tỉnh trước ngày 30/10.

Sở Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến và thẩm định chủ trương đầu tư (thời gian thẩm định tối đa 15 ngày), đồng thời chủ động sắp xếp nguồn tài chính, đăng ký ứng vốn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng các khu tái định cư ngay trong tháng 10.

Sở Xây dựng cần rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục hạ tầng kỹ thuật, báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 15/10.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự khu vực dự án. Đồng thời, Công an tỉnh cũng thực hiện công tác quản lý, cấp phép đối với các hạng mục xây lắp có yếu tố nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công trái pháp luật.

Đặc biệt, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác gồm các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và rõ thời hạn để tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc cho BSR.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và an ninh năng lượng quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhìn nhận, các sở, ban, ngành, địa phương và BSR đã vào cuộc quyết liệt với nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đối với tiến độ của dự án.

Ông khẳng định: “Tỉnh Quảng Ngãi cam kết bảo đảm đầy đủ nguồn vật tư, vật liệu san lấp”. Đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ mọi nút thắt về pháp lý, đất đai và mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BSR, Ban Quản lý KKT Dung Quất, các sở, ngành và chính quyền các địa phương nâng cao tinh thần chủ động, phối hợp nhịp nhàng và tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian đã cam kết. Sự đồng lòng và quyết tâm từ phía chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cùng doanh nghiệp chính là động lực quan trọng để Dự án NCMR NMLD Dung Quất hoàn thành công tác san lấp mặt bằng đúng hẹn, hướng tới mục tiêu đảm bảo tiến độ NCMR NMLD Dung Quất. Đặc biệt, xây dựng thành công Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành và địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị triển khai các hạng mục của Dự án NCMR NMLD Dung Quất. Đồng thời, trước những chỉ đạo cụ thể và sâu sát tại cuộc họp nhằm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo BSR cam kết sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bám sát các mốc thời gian đề ra để đảm bảo triển khai thành công Dự án.