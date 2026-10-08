Dự kiến bãi bỏ điều kiện kinh doanh khoáng sản và đơn giản hóa thủ tục an toàn thực phẩm

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Đề xuất bãi bỏ một số thành phần hồ sơ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ảnh: Vanhien

Giảm thành phần hồ sơ toàn thực phẩm

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm.

Sau 10 năm thi hành, thực tiễn và quy định pháp luật có nhiều thay đổi. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát các chủ trương và các văn bản pháp luật để xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Từ kết quả rà soát, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục sẽ chủ động căn cứ vào hồ sơ đã lưu và dữ liệu điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để kiểm tra, đối chiếu thông tin pháp lý của doanh nghiệp.

Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Dự thảo quy định cơ chế khai thác và tái sử dụng dữ liệu số. Khi doanh nghiệp đề nghị cấp lại do thay đổi tên cơ sở hoặc thay đổi chủ cơ sở mà không thay đổi địa điểm và quy trình sản xuất, các tài liệu chứng minh sẽ được truy xuất trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Doanh nghiệp không còn phải nộp lại Giấy chứng nhận bản cũ hay các giấy tờ lặp lại, qua đó giảm bớt gánh nặng giấy tờ và chi phí hành chính.

Dự thảo cũng đồng bộ thẩm quyền chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thực phẩm. Theo đó, thẩm quyền này được chuyển giao phù hợp với cơ chế phân cấp hiện hành tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, giao UBND cấp tỉnh trực tiếp thực hiện việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng trên địa bàn.

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh khoáng sản

Dự thảo cũng bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh khoáng sản trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được Chính phủ phê duyệt tại các Nghị quyết chuyên đề.

Trước đây, thương nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khoáng sản phải đáp ứng hàng loạt điều kiện khắt khe về nguồn gốc hợp pháp, tiêu chuẩn chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được quy định tại Điều 1 Nghị định 77/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc duy trì các điều kiện kinh doanh này trong giai đoạn mới không còn phù hợp với mục tiêu hội nhập kinh tế sâu rộng và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Kết quả rà soát của Bộ Công Thương cho thấy việc loại bỏ điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP không làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Việc này giúp tinh gọn bộ máy thủ tục, loại bỏ rào cản pháp lý trùng lặp và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân chủ động trong kế hoạch kinh doanh.

Các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản vẫn được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan.