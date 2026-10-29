Dự kiến 60.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo chỉ đạo của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, UBND thành phố Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Hà Nội chủ trì xây dựng chương trình quy mô lớn

Chương trình cần bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tính trang trọng, sáng tạo, an toàn và tiết kiệm, đồng thời có sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác chuẩn bị được yêu cầu thực hiện chủ động, đồng bộ, từ xây dựng nội dung, kịch bản đến tổ chức thực hiện, nhằm tạo nên điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Theo kế hoạch được thành phố Hà Nội thông tin, chương trình dự kiến diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình, với quy mô khoảng 60.000 khán giả. Đây được kỳ vọng là sự kiện nghệ thuật có sức thu hút lớn, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa.

Việc tổ chức chương trình quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn, điều tiết giao thông và các điều kiện phục vụ khán giả. Các khâu chuẩn bị cần được triển khai phù hợp với mục tiêu tổ chức một sự kiện văn hóa chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Đưa văn hóa đến gần hơn với người dân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt là một trong những hoạt động đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo định hướng chung, các hoạt động hưởng ứng dịp này cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, qua đó nâng cao đời sống tinh thần và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật tại Hà Nội, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác. Các hoạt động cần phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở đào tạo được định hướng tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản; đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và thực hành di sản vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, văn hóa được tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn di sản.

Cùng với các hoạt động trong nước, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa trong đời sống, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa và phát huy trách nhiệm gìn giữ, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.