Dự kiến 6 lĩnh vực tập trung kiểm toán Nhà nước trong năm 2027

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước.

NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2027

Trình bày tờ trình tóm tắt dự thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ rõ kết quả, tồn tại, hạn chế công tác năm 2026 và từ đó đề ra phương hướng năm 2027.

Theo đó, năm 2027, Kiểm toán nhà nước xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách đối với 100% các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Tăng cường kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin. Kiểm toán các chương trình, chính sách lớn, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực dư luận quan tâm và tiềm ẩn rủi ro lãng phí, tiêu cực.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày Tờ trình tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Dự kiến năm 2027, Kiểm toán nhà nước thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán dựa trên 8 nguyên tắc định hướng. Tỷ lệ kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt 39% (vượt sớm mục tiêu 35 - 40% đến năm 2030 theo Chiến lược phát triển ngành).

6 lĩnh vực tập trung kiểm toán năm 2027 bao gồm:

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước: Kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán quyết toán 34/34 cơ quan trung ương, 34 địa phương (trong đó kiểm toán đồng thời ngân sách địa phương và quyết toán năm 2026 tại 26 địa phương).

- Kiểm toán chuyên đề: dự kiến thực hiện 24 chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng, dư luận quan tâm.

- Hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin: dự kiến thực hiện 7 chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin.

- Đầu tư xây dựng: dự kiến triển khai 31 cuộc kiểm toán dự án đầu tư công.

- Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng: Kiểm toán Ngân hàng nhà nước, 9 tập đoàn/tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

- Quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng: dự kiến triển khai 14 cuộc.

Tại phiên họp, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh thời gian báo cáo công tác hằng năm vào kỳ họp đầu tiên hằng năm để báo cáo kết quả của năm trước, tương tự như cơ chế đang áp dụng đối với ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân.

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết,Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực tinh gọn bộ máy và đổi mới nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước năm 2026.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch năm 2027 và đề xuất cụ thể hóa nguyên tắc "6 rõ".

Theo đó, kế hoạch kiểm toán 2027 phải bám sát kế hoạch trung hạn, cụ thể hóa nguyên tắc "6 rõ" trong từng nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu. Đối với chính sách mới ban hành năm 2026, không yêu cầu đánh giá toàn diện khi chưa đủ thời gian và dữ liệu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất và đánh giá cao báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như tập trung kiểm toán các lĩnh vực, dự án sử dụng nguồn lực lớn, rủi ro cao như đầu tư công, các dự án quan trọng quốc gia, đất đai, tài sản công, tài chính - ngân hàng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Xây dựng kế hoạch dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải. Hạn chế bố trí nhiều đoàn kiểm toán tại cùng một địa phương, đơn vị; dành dư địa phù hợp cho các nhiệm vụ đột xuất do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra để tránh trùng lặp.

Việc tăng tỷ trọng kiểm toán hoạt động, chuyên đề, môi trường, công nghệ thông tin phải đi kèm với đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh kiểm toán dựa trên dữ liệu, kiểm toán từ xa và ứng dụng AI có kiểm soát, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Đồng thời nâng cao năng lực, kỷ luật và liêm chính nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên…