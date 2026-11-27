Ảnh minh họa: Goway Travel

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách thăm Nhật Bản trong tháng 10 vừa qua, đứng đầu là Hàn Quốc với 1.035.800 lượt, tăng 19,4%. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 634.600 lượt. Mặc dù bị giảm liên tục trong 11 tháng với tỷ lệ lên tới 47% trong tháng 10 vừa qua, nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ 3 về số du khách đến Nhật Bản.

Đối với du khách nước ngoài, lịch sử, văn hóa, ẩm thực Nhật Bản là những nét hấp dẫn cần khám phá. Đặc biệt, cảnh sắc thiên nhiên của mùa Thu Nhật Bản với lá đỏ đang hấp dẫn du khách không thua gì mùa Xuân với hoa anh đào.

Thay vì chỉ ghé Tokyo, Osaka hay Kyoto, danh sách “Điểm đến của năm 2027” trong báo cáo xu hướng du lịch Unpack ’27, Expedia ghi nhận mức tăng 95% lượt tìm kiếm chuyến bay và lưu trú tới Hyogo so với cùng kỳ trước đó.

Với điểm đến này, Expedia nhắc đến ba sức hút nổi bật là lâu đài Himeji, suối khoáng nóng Arima Onsen và thịt bò Kobe. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng dự báo, do một số yếu tố như chính sách tăng lệ phí thị thực nhập cảnh, chi phí dịch vụ hàng không tăng cao, việc duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch Nhật Bản tới đây sẽ phải đối diện với những vấn đề mới.

Đối với du khách nước ngoài, lịch sử, văn hóa, ẩm thực Nhật Bản là những nét hấp dẫn cần khám phá. Ảnh: Japan Travel

Điển hình, theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), xét lượng khách Việt Nam đến Nhật trong 9 tháng đầu năm thì đã có tới có 5 tháng giảm so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát với các doanh nghiệp lữ hành chuyên tour Nhật Bản tại ba miền Việt Nam cũng cho thấy lượng khách đăng ký trong tháng 10 - 11, thời điểm cao điểm ngắm lá đỏ, cũng tiếp tục giảm.

Từ 1/7, Nhật Bản áp dụng phí thị thực mới, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 Yên (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 Yên (khoảng 2,5 triệu đồng). Cùng với đó, giá vé máy bay và phí visa là những yếu tố làm tăng 10 - 15% chi phí tour. Nhóm khách đoàn chịu ảnh hưởng rõ nhất do giá tour vượt ngân sách du lịch dành cho nhân viên của nhiều doanh nghiệp.

Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam Matsumoto Fumi cho rằng sự cạnh tranh từ các điểm đến quốc tế khác, đặc biệt những thị trường có chính sách nhập cảnh thuận lợi, hoạt động quảng bá mạnh và giá cả phải chăng, cũng tác động đến lượng khách Việt đến Nhật.

Theo nhiều đơn vị lữ hành, hiện tại, các tour thu đang bán chạy gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hàn Quốc. Các điểm đến này đều có cảnh sắc thu tương tự Nhật Bản, thời gian di chuyển thuận tiện và giá cạnh tranh. Một số sản phẩm có giá thấp hơn tour Nhật 50 - 70%, khiến khách có thêm lựa chọn khi cân đối ngân sách.

Lượng khách Việt đến Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm đã có 5 tháng giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Nippon

Dù lượng khách giảm trong quý 3/2026, JNTO cho biết Nhật Bản đón khoảng 551.100 lượt khách Việt trong 9 tháng đầu năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Tràng An Travel, ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc công ty, cho biết doanh nghiệp hiện tổ chức trung bình 7 - 12 đoàn khách đi Nhật mỗi tháng. Nhu cầu của du khách không còn tập trung chủ yếu vào mùa hoa anh đào, mùa lá đỏ hay dịp Tết như trước mà mở rộng sang cả mùa hè, mùa đông.

Hệ thống dữ liệu từ BestPrice cũng ghi nhận sự quan tâm lớn của khách Việt đối với Hokkaido, Nagoya, Shizuoka và các vùng phía Bắc Nhật Bản. Bên cạnh tham quan cảnh đẹp, du khách ngày càng chú ý đến trải nghiệm văn hóa, làng cổ, ẩm thực, thiên nhiên và lễ hội địa phương. Nhóm khách đã có kinh nghiệm hoặc khả năng chi tiêu cao quan tâm hơn đến hành trình thiết kế riêng và các trải nghiệm độc đáo, như lưu trú tại ryokan (lữ quán truyền thống của Nhật), tắm suối khoáng nóng onsen.

“Chúng tôi nhận thấy du khách ngày càng chủ động nghiên cứu điểm đến, so sánh lịch trình, chất lượng khách sạn và các trải nghiệm trước khi liên hệ tư vấn. Vì vậy, quyết định mua tour không còn chỉ phụ thuộc vào giá bán mà còn ở sự minh bạch về dịch vụ, uy tín doanh nghiệp và khả năng thiết kế hành trình phù hợp”, ông Bùi Thanh Tú Giám đốc Marketing của BestPrice cho hay.

Doanh nghiệp hiện tổ chức trung bình 7 - 12 đoàn khách đi Nhật Bản mỗi tháng. Ảnh: Japan Guide

Theo dữ liệu Traveloka công bố ngày 6/11, lượng đặt vé máy bay của du khách Việt đến Sapporo và Fukuoka (Nhật Bản) cũng tăng khoảng 70% trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước. Vì thế bà Matsumoto Fumi cho rằng chưa nên kết luận thị trường Việt Nam suy giảm trong dài hạn. Bên cạnh quảng bá các điểm đến và trải nghiệm mới, đại diện JNTO kỳ vọng việc mở rộng kết nối hàng không sẽ hỗ trợ tăng trưởng lượng du khách Việt trong thời gian tới.

Vietnam Airlines hiện dự kiến tăng tần suất trên đường bay Hà Nội - Osaka trong giai đoạn cuối năm. Vietjet Air cũng có kế hoạch khai thác đường bay Đà Nẵng - Kansai. Đại diện JNTO khuyến nghị du khách có thể mở rộng hành trình đến các địa phương ngoài Tokyo, Osaka và Kyoto để tìm kiếm trải nghiệm mới.

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản đã nhấn mạnh việc kết nối giao lưu nhân dân, địa phương, du lịch, giao lưu văn hóa.

Theo đó, Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028 không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của mỗi quốc gia, mà còn thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều, mở rộng kết nối hàng không, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp…

Vietnam Airlines hiện dự kiến tăng tần suất trên đường bay Hà Nội - Osaka trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Reuters

Đồng thời, Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Thông qua chuỗi hoạt động hợp tác trong giai đoạn 2027-2028, ngành du lịch Việt Nam và Nhật Bản sẽ có thêm cơ hội khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển những loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết thị trường.

Việc tổ chức công bố Năm Hợp tác Du lịch tại Nhật Bản cũng góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản. Đồng thời, khuyến khích ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn Nhật Bản là điểm đến. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết hai nước đang hướng tới mục tiêu đón 1 triệu lượt khách mỗi chiều, tương đương 2 triệu lượt khách trao đổi giữa Việt Nam và Nhật Bản.