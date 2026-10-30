Du khách Việt ưu tiên lựa chọn những trải nghiệm ý nghĩa, linh hoạt trước biến động

Ngày 29/10, Booking.com công bố Báo cáo Travel Happiness Index (Chỉ số Hạnh phúc khi Du lịch), phân tích những yếu tố cảm xúc, tài chính và xã hội ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Báo cáo được xây dựng dựa trên ý kiến của hơn 10.000 du khách tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy, du lịch tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng, tái tạo năng lượng và tăng cường kết nối giữa con người. Tuy nhiên, để có một hành trình trọn vẹn, du khách ngày càng quan tâm đến sự thuận tiện, cảm giác an tâm và giá trị thực tế do chuyến đi mang lại.

Du lịch giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng, tái tạo năng lượng và tăng cường kết nối giữa con người

Theo báo cáo, 99% du khách Việt Nam lựa chọn đi du lịch với những trải nghiệm đem lại cảm xúc tích cực. Trong đó, 92% người cho biết việc có một chuyến đi để mong chờ giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn, 71% du khách nhận thấy sự háo hức trước hành trình giúp họ dễ dàng vượt qua áp lực thường ngày. Quá trình chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi cũng mang lại niềm vui cho 62% người tham gia khảo sát.

Những con số này cho thấy không chỉ nằm ở thời gian lưu trú hay các hoạt động tại điểm đến, giá trị của du lịch còn được thể hiện qua sự mong đợi và quá trình lên kế hoạch của du khách. Tuy nhiên, hành trình vẫn có thể đi kèm áp lực khi 22% du khách cho biết đôi khi họ cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức, 19% người cảm thấy lo lắng và 16% khách du lịch chịu áp lực phải tận dụng tối đa thời gian hoặc cảm thấy bất an. Trước những yếu tố đó, du khách có xu hướng tìm kiếm sự cân bằng giữa trải nghiệm mong muốn và khả năng đáp ứng của bản thân, hạn chế chạy theo lịch trình dày đặc.

99% du khách Việt Nam lựa chọn đi du lịch với những trải nghiệm đem lại cảm xúc tích cực

Bên cạnh đó, khách du lịch Việt Nam đang ngày càng coi trọng những khoảnh khắc giản dị trong chuyến đi. Ngắm cảnh thiên nhiên được 36% người tham gia lựa chọn là yếu tố góp phần tạo nên sự hài lòng; 28% người đề cao việc thưởng thức món ăn ngon và 24% du khách coi trọng thời gian chất lượng bên những người đồng hành.

Yếu tố kết nối cũng thể hiện rõ qua việc 68% du khách bày tỏ những chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất. Điều này chứng minh những trải nghiệm du lịch có thể được tạo nên từ những hoạt động gần gũi, phù hợp với sở thích và nhu cầu của mỗi người.

Xu hướng này tác động trực tiếp đến cách du khách lên kế hoạch. Có 77% người được khảo sát ưu tiên ẩm thực địa phương và những trải nghiệm ý nghĩa. Trong đó, 71% người cân nhắc các chương trình ưu đãi khi lựa chọn thời gian hoặc điểm đến. Trong khi đó, 74% du khách sẵn sàng kéo dài chuyến đi để có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng điểm đến.

Có 74% du khách sẵn sàng kéo dài chuyến đi để có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng điểm đến

Đối với lựa chọn lưu trú, 32% du khách Việt Nam ưu tiên nhà nghỉ dưỡng, căn hộ và các hình thức lưu trú độc đáo nhằm tối ưu chi phí. Đồng thời, 32% khách du lịch cũng cho biết những loại hình này giúp họ tiếp cận đời sống địa phương một cách chân thực, gần gũi hơn. Đồng thời, những lo ngại về lạm phát (33%), thời tiết cực đoan (32%), sức khỏe và vệ sinh (31%), tình hình tội phạm và bất ổn chính trị (cùng 28%) cũng ảnh hưởng đến tâm lý du khách.

Có tới 95% du khách Việt Nam cho biết sẽ linh hoạt điều chỉnh hành trình khi xảy ra thay đổi ngoài dự kiến. Trong đó, 25% người cân nhắc chuyển sang điểm đến khác có trải nghiệm hoặc bầu không khí tương tự, 22% du khách điều chỉnh thời gian và độ dài chuyến đi, còn 19% khách du lịch lựa chọn hoãn lịch trình.

Khách du lịch Việt Nam đang ngày càng coi trọng những khoảnh khắc giản dị trong chuyến đi

Bên cạnh khả năng thích ứng, công nghệ số cũng góp phần giúp việc chuẩn bị chuyến đi trở nên thuận tiện hơn. Có 88% du khách Việt Nam nhận định các công cụ số hỗ trợ quá trình lên kế hoạch và đặt dịch vụ. Trong đó, 72% người cho biết công cụ tìm kiếm, nền tảng đặt chỗ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp họ dễ dàng tìm kiếm, so sánh lựa chọn; 71% du khách cho rằng các công cụ này truyền cảm hứng khám phá những điểm đến và trải nghiệm mới.

Đáng chú ý, 93% người tham gia khảo sát cảm thấy an tâm hơn khi đặt dịch vụ qua một nền tảng uy tín. Kết quả cho thấy niềm tin và sự thuận tiện cũng là những yếu tố quan trọng bên cạnh chi phí và chất lượng trải nghiệm.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định du lịch ngày nay còn là khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá ý nghĩa. Theo ông, du khách Việt đang lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm trải nghiệm bản địa và tối ưu giá trị chuyến đi, thể hiện khả năng thích ứng trước những biến động.