Du khách Việt ưu tiên ẩm thực địa phương và khám phá văn hóa mới

Ngày 29/10, nền tảng du lịch trực tuyến Booking công bố báo cáo Chỉ số hạnh phúc du lịch (Travel Happiness Index) tại Việt Nam.

Theo báo cáo, sự kết nối là yếu tố cốt lõi tạo nên những chuyến đi hạnh phúc. Có 68% du khách Việt Nam cho biết những chuyến đi cùng gia đình mang lại cho họ nhiều niềm vui nhất. Bên cạnh đó, 36% du khách cảm thấy vui khi được ngắm cảnh thiên nhiên; 28% khi thưởng thức món ăn ngon; và 24% khi có thời gian chất lượng bên những người đồng hành.

Những yếu tố này đang định hình cách du khách lên kế hoạch khi họ ngày càng chủ động hơn và cân nhắc giá trị nhận được từ chuyến đi. Khoảng 77% ưu tiên đưa trải nghiệm ẩm thực địa phương cùng các trải nghiệm khác vào hành trình; 75% sẽ khám phá một nền văn hoá hoặc khu vực mới; 74% sẵn sàng kéo dài chuyến đi để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và tận hưởng điểm đến trọn vẹn hơn; trong khi 71% du khách sẽ ưu tiên chọn ngày đi hoặc điểm đến dựa trên các ưu đãi du lịch.

Báo cáo của Booking cho rằng công nghệ số trở thành một phần không thể thiếu trong khâu chuẩn bị chuyến đi. Khoảng 88% cho biết các công cụ số (gồm nền tảng đặt chỗ, công cụ tìm kiếm, ứng dụng tích hợp AI) giúp họ lên kế hoạch và đặt dịch vụ thuận tiện hơn; 72% đánh giá các công cụ số giúp họ tìm kiếm và so sánh các lựa chọn du lịch dễ dàng hơn; trong khi 71% nói những công cụ này gợi mở ý tưởng để họ khám phá các điểm đến và trải nghiệm mới.

Có 77% du khách Việt Nam tham gia khảo sát sẽ ưu tiên trải nghiệm ẩm thực địa phương và các hoạt động khác trong hành trình. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Xu hướng du lịch có chủ đích hơn cũng thể hiện trong việc lựa chọn nơi lưu trú. Có 32% du khách Việt Nam chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc các hình thức lưu trú độc đáo vì muốn tối ưu chi phí. Những nơi này cũng được đánh giá là giúp du khách trải nghiệm điểm đến chân thực và gần gũi hơn với đời sống địa phương.

“Du khách Việt Nam đang lên kế hoạch cho các chuyến đi một cách cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm những trải nghiệm bản địa chân thực và tối ưu hóa giá trị cho hành trình của mình,” báo cáo nhận định.

Dù vậy, các chuyến đi đôi khi cũng tạo ra áp lực. Khoảng 22% cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức khi đi du lịch. Có 16% cảm thấy áp lực khi họ phải tận dụng tối đa thời gian trong chuyến đi, hoặc cảm thấy bất an, lo lắng.

Báo cáo chỉ ra một số yếu tố như thời tiết, rủi ro sức khoẻ, vấn đề vệ sinh, bất ổn chính trị có thể ảnh hưởng đến lịch trình du lịch. Tuy nhiên, có đến 95% du khách Việt Nam cho biết họ sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch thay vì từ bỏ chuyến đi. Khoảng 25% sẽ chọn điểm đến khác có trải nghiệm hoặc bầu không khí tương tự; 22% điều chỉnh thời gian hoặc độ dài chuyến đi; và 19% hoãn chuyến đi.

Đa dạng trải nghiệm, nơi lưu trú để du khách ở Việt Nam lâu hơn

Chia sẻ với Mekong ASEAN, ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking tại Việt Nam cho rằng mức giá phải chăng cùng các sản phẩm du lịch đa dạng giúp Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước. Chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều quốc gia cũng tạo thuận lợi để du khách đến và khám phá các điểm đến trong nước.

Ông Aruljothi dẫn trải nghiệm cá nhân trên chuyến bay từ Bangkok đến Việt Nam, ông nhận thấy có nhiều hành khách đến từ châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. Theo ông, điều này cho thấy Việt Nam ngày càng thu hút du khách quốc tế.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking tại Việt Nam. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Về giải pháp thu hút khách quốc tế và kéo dài thời gian lưu trú tại Việt Nam, Giám đốc Branavan Aruljothi đề xuất việc phát triển mạng lưới đường bay kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế là một yếu tố cần tiếp tục được chú trọng. Theo ông Aruljothi, các đường bay mới và đường bay theo mùa giúp du khách có thêm lựa chọn để đến Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng và hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Việt Nam nên phát triển nhiều loại hình lưu trú và trải nghiệm mới, đáp ứng những sở thích, nhu cầu và mục đích du lịch khác nhau.

“Du khách có những mục đích khác nhau khi đến Việt Nam: Có người muốn nghỉ dưỡng, có người đến dự sự kiện hoặc muốn kết hợp nhiều hoạt động trong một chuyến đi. Việc các loại hình lưu trú và trải nghiệm ngày càng đa dạng giúp họ lựa chọn nơi ở, hoạt động phù hợp với sở thích và kế hoạch riêng,” ông Aruljothi cho biết.

Chỉ số Hạnh phúc du lịch (Travel Happiness Index) của nền tảng du lịch Bookingdựa trên khảo sát trực tuyến 10.136 du khách từ 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương, thực hiện trong tháng 5/2026. Trong đó, Việt Nam có 1.013 người tham gia. Tất cả người được khảo sát đều từ 21 tuổi trở lên. Báo cáo tập trung vào hai khía cạnh trong hành vi du lịch: Những yếu tố du khách cho là quan trọng để có chuyến đi trọn vẹn và những yếu tố họ ưu tiên khi phải cân nhắc, lựa chọn giữa các phương án.