Du khách Việt tới Singapore có thể đối mặt với nhiều rủi ro an ninh mạng

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Trong một thông cáo vừa phát ra hôm nay, 20/10, hãng bảo mật Kaspersky thông tin theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), trong 6 tháng đầu năm 2026, Singapore đã đón 163.720 lượt khách từ Việt Nam.

Trong thời gian này, Singapore liên tục nằm trong nhóm những điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng du lịch trực tuyến. Là một trong những điểm đến nước ngoài được du khách Việt Nam ưa chuộng, Singapore cũng ghi nhận lượng du khách ổn định, qua đó mở rộng phạm vi mà tội phạm mạng có thể nhắm đến để thực hiện các cuộc tấn công.

Thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng nhắm đến du khách Việt Nam tại Singapore, dữ liệu của Kaspersky, cho biết trong giai đoạn từ quý 3/2025 đến hết quý 2/2026, người dùng tại Singapore đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh mạng có thể ảnh hưởng đến khách du lịch, gồm:

(1), 5.995.212 lượt phát hiện mối đe dọa trên web: bao gồm các trang web độc hại và rủi ro trực tuyến mà người dùng có thể gặp khi tìm kiếm thông tin du lịch, đặt dịch vụ hoặc sử dụng mạng công cộng.

(2), 63.583 lượt phát hiện mã độc đánh cắp mật khẩu: các mối đe dọa được thiết kế tinh vi nhằm thu thập thông tin đăng nhập từ trình duyệt, ứng dụng và tài khoản của người dùng.

(3), 68.245 lượt phát hiện phần mềm gián điệp: loại phần mềm độc hại có thể theo dõi hoạt động của người dùng và truy cập thông tin nhạy cảm.

(4), 194.674 lượt phát hiện mã độc cửa hậu hoặc các mối đe dọa tạo cửa hậu trên thiết bị (backdoor): các mối đe dọa có thể tạo điều kiện cho kẻ tấn công bí mật truy cập trái phép vào thiết bị.

Theo các chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky, Singapore nổi tiếng với hạ tầng kết nối phát triển và mức độ ứng dụng công nghệ số cao. Tuy nhiên, du khách vẫn cần cảnh giác khi thanh toán điện tử hoặc kết nối với mạng công cộng.

Bên cạnh các số liệu về mối đe dọa nói chung đã chỉ ra ở trên, Đội Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky nêu ra ba rủi ro an ninh mạng đáng chú ý với du khách Việt tại Singapore: lừa đảo giả danh cơ quan Chính phủ và cơ quan chức năng, gian lận qua mã QR và thanh toán điện tử, cùng các nguy cơ mất an toàn khi sử dụng Wi-Fi công cộng.

Kẻ gian thường giả danh các cơ quan như Cảnh sát Singapore hoặc Cơ quan Quản lý Di trú và Cửa khẩu Singapore (ICA). Chúng cũng có thể can thiệp, thay đổi mã QR thanh toán của người bán trên các hệ thống PayNow hoặc NETS QR, hoặc thiết lập mạng Wi-Fi công cộng giả tại các điểm trung chuyển du lịch. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, kẻ xấu sẽ gây áp lực để buộc du khách phải chuyển tiền, cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc tiết lộ mã xác thực dùng một lần (OTP).

Kaspersky cho biết du khách Việt Nam có thể gặp phải những chiêu trò này qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn thanh toán bất ngờ, trông như được gửi từ cơ quan chức năng, người bán hàng địa phương hoặc nền tảng đặt chỗ lưu trú.

Vì vậy, ngay cả khi nhận được những cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo với thông tin cá nhân chính xác, được gửi từ các bên sử dụng logo giống cơ quan công quyền, du khách vẫn nên cẩn trọng, thay vì mặc định cho rằng thông tin liên hệ hay mã QR đáng tin cậy.

Khi ở Singapore, du khách Việt Nam nên tuyệt đối tránh chia sẻ mã OTP hoặc thông tin hộ chiếu, kiểm tra trực tiếp tên người nhận trước khi xác nhận giao dịch và xác minh các yêu cầu qua kênh chính thức.

Bà Noushin Shabab, Trưởng nhóm Nghiên cứu bảo mật thuộc Nhóm Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu (GReAT) tại Kaspersky, cho biết: “Khi đi du lịch, du khách thường tập trung khám phá địa điểm mới thay vì nghĩ đến vấn đề an ninh mạng. Chính tâm lý này khiến du khách trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng: họ sử dụng các dịch vụ số chưa quen thuộc, kết nối từ những địa điểm mới và thường ra quyết định nhanh chóng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tội phạm mạng đang tích cực lợi dụng những tình huống này để tiếp cận nạn nhân. Khi hiểu rõ những mối đe dọa thường gặp tại từng điểm đến, du khách có thể chủ động thực hiện một số biện pháp đơn giản để bảo vệ dữ liệu và tận hưởng chuyến đi an tâm hơn”.

Kaspersky khuyến nghị một số cách tránh các chiêu trò lừa đảo khi đi du lịch: • Đặt dịch vụ trực tiếp qua website hoặc ứng dụng chính thức. Tránh nhấp vào các đường dẫn đặt chỗ hoặc thông báo “đặt chỗ của bạn” trong email, tin nhắn hay mạng xã hội. Thay vào đó, hãy truy cập trực tiếp website hoặc ứng dụng của hãng hàng không, dịch vụ gọi xe hay nền tảng đặt phòng. • Kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi nhập thông tin thanh toán. Các trang lừa đảo giả mạo website hàng không, vận tải hoặc đặt phòng thường sử dụng tên miền gần giống trang thật, khiến người dùng dễ nhầm lẫn nếu chỉ nhìn lướt qua. • Cảnh giác với những ưu đãi hấp dẫn đến mức khó tin, đặc biệt khi người bán thúc giục bạn quyết định ngay hoặc yêu cầu thanh toán bằng các phương thức bất thường như chuyển khoản ngân hàng hay thẻ quà tặng. • Sử dụng mật khẩu mạnh, riêng biệt cho từng tài khoản du lịch và vận tải, đồng thời bật xác thực đa yếu tố (MFA) nếu dịch vụ hỗ trợ. • Chỉ tải ứng dụng du lịch và vận tải từ các kho ứng dụng chính thức. Trước khi cài đặt, hãy kiểm tra đánh giá của người dùng và các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu. • Theo dõi sao kê ngân hàng và thẻ sau khi đặt dịch vụ du lịch, đồng thời báo ngay cho ngân hàng nếu phát hiện giao dịch lạ. • Chỉ quét mã QR từ nguồn đáng tin cậy đã được xác minh. Kiểm tra kỹ địa chỉ website và thông tin thanh toán trước khi tiếp tục. Không tải ứng dụng hoặc tệp từ đường dẫn trong mã QR nếu chưa xác minh được nguồn gốc.