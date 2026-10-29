Du khách Việt linh hoạt hơn, ưu tiên trải nghiệm có giá trị

Du lịch vẫn là nguồn vui và giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của người Việt. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Du lịch vẫn là nguồn vui và giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của người Việt, ngay cả khi những bất ổn về kinh tế, thời tiết và an toàn khiến việc lên kế hoạch trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo Travel Happiness Index đầu tiên của Booking.com vừa công bố cho thấy du khách không dễ từ bỏ những chuyến đi đã dự định, mà có xu hướng điều chỉnh lịch trình, cân nhắc ngân sách và lựa chọn trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu.

Báo cáo dựa trên ý kiến của hơn 10.000 du khách tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Kết quả cho thấy niềm vui khi du lịch không chỉ đến từ điểm đến hay hoạt động trải nghiệm, mà còn gắn với cảm giác mong chờ, sự kết nối với người thân và mức độ an tâm trong suốt hành trình.

Niềm vui nhen nhóm từ trước ngày khởi hành

Theo báo cáo, 99% du khách Việt Nam liên hệ du lịch với những cảm xúc tích cực. Với 92% người tham gia khảo sát, việc có một chuyến đi để mong chờ giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn; 71% cho biết cảm giác háo hức trước chuyến đi giúp họ vượt qua áp lực thường ngày. Ngay cả khâu chuẩn bị cũng mang lại niềm vui cho 62% du khách.

Tuy nhiên, du lịch không phải lúc nào cũng đem đến cảm giác thư thái. Có 22% du khách Việt Nam cho biết chuyến đi đôi khi khiến họ mệt mỏi hoặc kiệt sức; 19% cảm thấy lo lắng, trong khi 16% chịu áp lực phải tận dụng tối đa thời gian hoặc cảm thấy bất an.

Ngắm cảnh thiên nhiên được 36% du khách lựa chọn là yếu tố mang lại sự hài lòng. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Những con số này phản ánh nhu cầu cân bằng giữa trải nghiệm và sự thoải mái. Một lịch trình quá dày có thể khiến chuyến đi trở thành áp lực, trong khi những khoảnh khắc giản dị lại góp phần tạo nên cảm giác trọn vẹn.

Ngắm cảnh thiên nhiên được 36% du khách lựa chọn là yếu tố mang lại sự hài lòng; thưởng thức món ăn ngon chiếm 28% và dành thời gian chất lượng với người đồng hành chiếm 24%. Đáng chú ý, 68% cho biết những chuyến đi cùng gia đình đem lại nhiều niềm vui nhất.

Cách nhìn về một chuyến đi đáng giá cũng thể hiện trong lựa chọn của du khách. Có 77% ưu tiên ẩm thực địa phương và những trải nghiệm ý nghĩa; 74% sẵn sàng kéo dài chuyến đi để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và tận hưởng điểm đến. Trong khi đó, 71% cân nhắc các chương trình ưu đãi khi lựa chọn thời gian hoặc địa điểm du lịch.

Về lưu trú, 32% chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ và các hình thức lưu trú độc đáo để tối ưu chi phí. Cũng có 32% cho rằng những lựa chọn này giúp họ trải nghiệm điểm đến chân thực, gần gũi hơn với đời sống địa phương.

Linh hoạt trước biến động, tìm kiếm sự an tâm

Thời tiết cực đoan, lạm phát, rủi ro sức khỏe, tình hình tội phạm và bất ổn chính trị vẫn là những mối bận tâm của du khách Việt Nam. Trong khảo sát, 33% lo ngại lạm phát, 32% quan tâm đến thời tiết cực đoan, 31% lo về sức khỏe và vệ sinh, còn tội phạm và bất ổn chính trị cùng chiếm 28%.

Dù vậy, 95% du khách Việt Nam cho biết sẽ linh hoạt điều chỉnh kế hoạch thay vì từ bỏ chuyến đi khi có thay đổi ngoài dự kiến. Trong số các phương án được nêu, 25% chọn điểm đến khác có trải nghiệm hoặc bầu không khí tương tự, 22% điều chỉnh thời gian và độ dài chuyến đi, còn 19% sẽ hoãn lịch trình.

(Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Công nghệ cũng góp phần giúp du khách chủ động hơn. Có 88% người được hỏi cho rằng các công cụ số giúp việc lên kế hoạch và đặt dịch vụ dễ dàng hơn. Trong đó, 72% đánh giá công cụ tìm kiếm, nền tảng đặt chỗ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tìm kiếm, so sánh lựa chọn; 71% cho biết những công cụ này truyền cảm hứng khám phá điểm đến mới. Đáng chú ý, 93% cảm thấy an tâm hơn khi đặt dịch vụ qua một nền tảng uy tín.

Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi, chia sẻ: “Ngày nay, một chuyến du lịch không đơn giản gói gọn trong việc nghỉ ngơi mà còn được xem là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá đầy ý nghĩa. Báo cáo vê Chỉ số Hạnh phúc khi Du lịch lần đầu tiên được chúng tôi công bố đã chỉ ra rằng du khách Việt Nam đang lên kế hoạch cho các chuyến đi một cách cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm những trải nghiệm bản địa chân thực và tối ưu hóa giá trị cho hành trình của mình.”

“Điều mang lại nhiều tín hiệu tích cực nhất chính là khả năng thích ứng cao của du khách. Trái với việc hoãn lại lịch trình trong những thời điểm thiếu ổn định, phần lớn lựa chọn xoay chuyển linh hoạt để khai thác tối đa giá trị từ chuyến đi,” ông Branavan Aruljothi nói.

Kết quả khảo sát cho thấy du khách Việt vẫn dành nhiều tình cảm cho những chuyến đi, nhưng cách lựa chọn đang thay đổi. Người Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm phù hợp, cân đối chi phí và chủ động trước những tình huống phát sinh. Với họ giờ đây, mỗi hành trình đáng nhớ không nhất thiết phải “check-in” được nhiều điểm đến, mà cần đem lại niềm vui, sự kết nối và cảm giác an tâm./.